Eliana Michelazzo, finita recentemente al centro del Gossip per le vicende relative a Mark Caltagirone, è di nuovo nei guai in amore. Dopo aver raccontato in tv la sua storia d'amore virtuale con Simone Coppi, sembrava aver trovato un amore reale con Daniele Bartolomeo. A fine ottobre però qualcosa non è andato nel verso giusto e sui social aveva comunicato la rottura con il fidanzato, a causa di un'altra donna.

Eliana Michelazzo contro Selvaggia Roma

Eliana diceva che il suo ex fidanzato non nutriva un grande sentimento per lei, al punto da essersi rifatto subito una vita.

Aggiungeva, inoltre, che la fiducia nei suoi confronti, nell'ultimo periodo, era pari a zero. Ieri sera la donna ha confessato attraverso le storie Instagram, di aver ricevuto il giorno precedente una telefonata che le ha confermato un'amara verità. La sua amica Selvaggia Roma sembrerebbe aver avuto una relazione con il suo ormai ex fidanzato Daniele. I fatti risalgono ad ottobre, ma la verità, a detta della Michelazzo, viene fuori ora, in quanto solo adesso ha scoperto che i due sono stati a letto insieme.

Eliana afferma che aveva scoperto qualcosa qualche mese fa, ma l'aveva superata, non pensando che l'amica si fosse spinta oltre.

L'amicizia con Selvaggia Roma

Dopo le vicende di Mark Caltagirone, che l'avevano portata a perdere le sue due amiche inseparabili, Pamela Perricciolo e Pamela Prati, [VIDEO] Eliana si era ritrovata sola. Selvaggia Roma le era stata molto vicina in quei momenti. Non mancavano risate e complicità fra le due donne, sia nel periodo precedente la relazione fra Eliana e Daniele, sia durante la relazione con il ragazzo. Poi, improvvisamente, dopo la fine della sua storia d'amore, le due ragazze non si sono più viste insieme e la Michelazzo non aveva più parlato di questa vicenda.

Le chat fra Selvaggia e Daniele

Sempre nelle storie Instagram di ieri, Eliana racconta i fatti risalenti ad ottobre.

Quando aveva scoperto qualcosa su questa allora ipotetica relazione fra i due, la donna aveva chiesto chiarimenti all'amica, chiedendole di mostrarle le chat con il suo fidanzato, ma Selvaggia Roma le aveva cancellate. Eliana aggiunge che pensava si sentissero per "qualcosa di buono" e che l'aveva perdonata in quel periodo, non immaginando, in realtà, che fossero stati a letto insieme. Inoltre, la donna, aggiunge che le dispiaceva molto per l'amica, perché era sua ospite e non voleva buttarla fuori da casa.

Eliana manda un messaggio a Selvaggia

Dopo aver ricevuto invece ora la conferma della relazione fra Selvaggia e Daniele, la Michelazzo commenta su Instagram la vicenda. Per lei non è accettabile andare con un fidanzato o un ex della tua migliore amica, aggiungendo che non è un comportamento che lei avrebbe avuto.

"Fatti la tua vita, fatti le tue cose, evita di andare a letto con i fidanzati delle altre, perché comunque io con te mi sono sempre comportata bene e come mi hai dato una mano tu, te l'ho data io. Quindi per quale motivo mi hai pugnalato così alle spalle? Tra l'altro sei andata a parlare anche con chi non dovevi parlare. Quindi per favore, fatti la tua vita, fatti le tue cose, ma sparisci dalla mia vita. Sparisci, che ovviamente già sei sparita, però che schifo. Fa comodo adesso dire che quella storia era finta".

Dopo la pubblicazione delle storie di Eliana Michelazzo, Selvaggia ha precisato che non era ospite a casa della ex amica, in quanto pagava un affitto.

Inoltre aggiunge che era stata proprio Eliana a suggerire a Selvaggia di fingere un gossip, ma la Roma afferma che non si era prestata a queste cose.