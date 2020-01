Sono state annunciate ieri 14 gennaio, durante la conferenza stampa, i nomi delle undici donne che condurranno la settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020 accanto ad Amadeus. Tra essi, spiccano quelli di Antonella Clerici e Mara Venier.

Festival di Sanremo: giornata di anticipazioni

E’ finita l’attesa, ieri 14 gennaio 2020 sono stati svelati i nomi delle undici vallette che prenderanno parte alla nuova edizione del Festival di Sanremo. Le donne sono state presentate durante la conferenza stampa ufficiale indetta per esporre tutte le novità della settantesima edizione dello show che celebra la Canzone Italiana.

Il conduttore Amadeus ha svelato i primi dettagli; il Festival andrà in onda da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020. Alla conferenza erano presenti anche i vertici Rai organizzatori dello show.

In questa giornata il conduttore, oltre ad annunciare i nomi delle vallette che lo accompagneranno nelle cinque serate del concorso, ha anche raccontato le motivazioni delle sue scelte.

Festival di Sanremo: tra le vallette la Clerici e la Venier

Dopo giorni di indiscrezioni stampa e televisive, è arrivato il verdetto sulle co-conduttrici del Festival di Sanremo che affiancheranno Amadeus.

Ad aprire le danze nella prima serata che andrà in onda martedì 4 febbraio su Rai 1 saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal. Nella seconda serata, in onda il giorno successivo, saranno co-conduttrici Monica Bellucci e Sabrina Salerno. Le due giornaliste del del Tg 1 saranno invece protagoniste il mercoledì sera. Giovedì toccherà a Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez. Venerdì 7 gennaio saranno sul palco invece Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

La serata conclusiva vedrà invece calcare il rinomato teatro dell’Ariston Mara Venier, Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello.

Amadeus rompe dunque la tradizione che voleva la presenza di due vallette; le co-conduttrici racconteranno le loro storie, diverse per età, ruolo ed esperienze di vita. E la scelta di ogni nome è stata fortemente voluta e motivata. Per esempio, Francesca Sofia Novello è stata scelta perché oltre ad essere una donna bellissima e simpaticissima, ha avuto la capacità di stare accanto ad un grande uomo, senza mai approfittarsene o mettersi in mostra.

Il conduttore ha continuato sottolineando che per lui è un onore essere accompagnato sul palco da Laura Chimenti. Relativamente ad Antonella Clerici, la considera una delle conduttrici più importanti ed amate della televisione italiana e che conosce molto bene le dinamiche sanremesi. Dice invece di Diletta Leotta che è un abile giornalista sportiva oltre che una bellissima ragazza. La belle Rula Jebreal è invece stata scelta perché è una donna di spessore internazionale.

Sabrina Salerno, icona degli anni 80, secondo Amadeus ha ancora molto da raccontare.