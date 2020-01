Georgina Rodriguez da alcuni anni è al fianco di Cristiano Ronaldo e la loro vita e spesso sotto i riflettori. La bella fidanzata di CR7, però, è anche un'apprezzata modella e spesso partecipa ad eventi molto importanti. La prossima settimana, Georgina vivrà uno dei momenti più belli della sua carriera visto che sarà una delle co conduttrici del Festival di Sanremo. La compagna di CR7 si è raccontata al settimanale "Grazia" a pochi giorni dall'inizio della kermesse canora. Georgina ha parlato della sua infanzia, dell'amore per Cristiano Ronaldo, dei suoi figli e della sua carriera.

La bella modella ha spiegato che quando si è trovata davanti fenomeno portoghese tremava.

Georgina Rodriguez parla del suo amore per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, da qualche anno, ha al suo fianco Georgina Rodriguez e insieme vivo felici insieme ai loro 4 bimbi. La bella modella ha parlato proprio del suo incontro con CR7: "Davanti a lui tremavo, ma è scatta una scintilla", ha dichiarato Georgina che poi ha spiegato che quello che lo ha colpito di lui è stata l'altezza, la bellezza e il fisico, ma quello che più le piace del suo compagno è il modo in cui lui la ama e si prende cura di lei.

Georgina ha anche spiegato che il suo primo viaggio con Cristiano Ronaldo è stato a Eurodisney e durante quella vacanza il campione della Juventus si camuffò per non farsi riconoscere, ma lo riconobbero lo stesso. Infatti, Georgina ha anche spiegato che se CR7 si traveste lo riconosco dal modo di camminare e i primi a notarlo sono i bambini.

Georgina parla dei suoi figli

La bella Georgina Rodriguez passa gran parte del suo tempo con i suoi quattro bimbi Cristiano Jr., Eva, Mateo e Alana Martina.

La modella spesso pubblica sui social attimi della sua vita con i suoi bambini. Georgina ha anche parlato del modo in cui lei e Cristiano Ronaldo educano i loro figli: "Ci siamo impegnati molto per ottenere ciò che abbiamo e questo è l'insegnamento che vogliamo trasmettere ai nostri figli". Georgina ha anche spiegato che con la sua famiglia conduce una vita sana e ordinata. La bella modella, inoltre, ha sottolineato che lei è una mamma presente e appassionata e che desidera rendere i suoi bimbi protagonisti di una vita speciale.

Georgina porta i suoi figli sulla neve, al mare, a cavalcare i pony e insieme spesso cantano e ballano. Il ballo è proprio una componente importante della vita di Georgina che dai 3 ai 17 anni ha fatto danza, ma poi ha scelto di diventare modella. La compagna di CR7 ha fatto tanti sacrifici è stata anche in Inghilterra dove faceva la ragazza alla pari, ma poi è tornata in Spagna quando ha ottenuto un lavoro da Gucci.

Georgina si emoziona quando vede Cristiano Ronaldo in campo

Georgina Rodriguez è sempre al fianco di Cristiano Ronaldo. Quando CR7 scende in campo all'Allianz Stadium, lei è sulle tribune dell'impianto bianconero che fa il tifo per il suo campione.

Ma prima di diventare Lady Ronaldo, Georgina non seguiva il calcio: "Ora mi piace vederlo giocare. Cristiano è l'unico che riesca di farmi entusiasmare durante una partita", ha dichiarato la fidanzata del campione della Juventus che poi ha aggiunto che è molto fortunata ad essere la compagna del miglior giocatore di tutti i tempi. La bella modella ha anche raccontato che quando CR7 è in campo fa provare un'infinità di emozioni: "Non ha rivali". Infine, Georgina ha parlato del rapporto che ha con i social. La prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo ha sottolineato che spesso condivide momenti della sua vita su Instagram per ringraziare chi ama e segue la sua famiglia.

Ma Georgina ha anche spiegato che spesso ci sono degli haters che minacciano e allora in quel caso bisogna denunciare e bloccare chi offende.