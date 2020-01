Ci ha sperato fino all'ultimo per far ripartire la sua carriera ferma al 2008, ma come Al Bano ed altri, è tra i big esclusi da Sanremo. Aveva proposto alla commissione ben 24 brani che raccontano anni di sofferenza e smarrimento esistenziale. Ha appreso di non essere stata ammessa all'edizione 2020 della kermesse canora, che si svolgerà dal 4 all'8 febbraio, tramite un secco messaggio: "Ci dispiace".

Gerardina Trovato, cantautrice catanese, oggi 52enne, che il pubblico di mezza età conosce e apprezza, esordì proprio al Festival, Sezione Giovani, nel lontano 1993 con il brano divenuto popolarissimo Non ho più la mia città.

Mentre infuriano le polemiche sulla giornalista palestinese naturalizzata italiana Rula Jebreal, scelta e poi esclusa da Sanremo fino a far scoppiare un caso politico, Gerardina lancia il suo disperato grido d'aiuto. L'artista scomparsa dalle scene, tra difficoltà economiche e di salute, oggi sopravvive anche grazie all'aiuto della Caritas. L'ha raccontato in una lunga intervista sfogo a Il Messaggero.

L'amarezza di un'esclusione

Sperava tanto di poter partecipare alla kermesse canora per riprendere in mano la sua vita, la carriera, e risolvere i problemi economici che la tormentano.

Ciò che più le dispiace è che aveva creduto di poter essere ammessa perché stavolta era stata la Rai a cercarla. In un'intervista del 2016 a Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, Gerardina aveva raccontato che dopo, la sua ultima partecipazione a Sanremo nel 2000, aveva provato di sua iniziativa molte volte a tornarci, ma era stata sempre scartata.

Delle 24 canzoni che ha fatto ascoltare, brani che raccontano la sua difficile condizione in anni bui, sembrerebbe che nessuna abbia convinto la commissione. L'esclusione lei la motiva così: "Avevo chiesto certezze sulla mia eventuale partecipazione per rivolgermi alle case discografiche e cercare un supporto economico. Forse ho fatto male a parlare della mia situazione, che è critica: li ho spaventati".

Problemi economici e di salute

Gli incontri sbagliati, il carattere 'ribelle', le difficoltà di ogni genere, le cose terribili vissute da cui non ne è ancora uscita.

Di tutto questo ha parlato apertamente nell'intervista al Messaggero. Ha avuto una nevrosi ossessiva depressiva che le ha fatto perdere chili e capelli, cagionandole danni fisici che l'hanno costretta a rimanere per diverso tempo a letto paralizzata. Poi l'ansia e i farmaci: "Finii per diventare una cavia da laboratorio per gli psichiatri. Mi hanno ridotta malissimo", rivela.

Ha dovuto vendere la sua casa a Roma non avendo soldi, per riparare a vivere a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa dove è in affitto. Ma i debiti si accumulano: la Caritas le dà 80 euro al mese con cui non riesce a mangiare, pagare l'affitto e ltre spese. Caterina Caselli, manager della casa discografica Sugar che la lanciò all'inizio degli anni '90, le ha dato dei soldi per pagare l'affitto di casa, "altrimenti sarei finita per strada".

Ma adesso sono finiti. Gerardina sostiene che sua madre, con cui non ha mai avuto un buon rapporto, non voglia aiutarla: "Dice che ho bruciato tutto in droga e altri vizi". Assicura di non far uso di sostanze, a differenza di molti suoi colleghi. Nel 2006, alla morte del padre, la madre l'avrebbe liquidata con la cifra di 50 mila euro. Somma da lei spesa essendo la sua unica fonte di sostentamento. Sostiene che sua madre vorrebbe interdirla, per questo è costretta a chiedere soldi in prestito e così il suo problema si aggrava.

Ascesa e scomparsa dalle scene

Nel 1993, Gerardina arriva seconda fra le Nuove Proposte di Sanremo con Non ho più la mia città, brano dedicato alla sua Catania, prima classificata è Laura Pausini.

La carriera decolla e con l’ingresso nella Sugar di Caterina Caselli arrivano anche le soddisfazioni artistiche. L'album d'esordio, Gerardina Trovato, vende oltre 200 mila copie, ma anche il brano Non è un film, presentato in gara a Sanremo nel 1994, è un successo e l'album omonimo diventa disco di platino dopo una settimana dall’uscita. La terza volta sul palco dell'Ariston, nel 2000, canta Gechi e vampiri. Duetta con big della musica italiana come Andrea Bocelli e Renato Zero. Poi, a poco a poco scompare dalle scene: l’ultimo album è del 2005, anno in cui partecipa anche al reality Music Farm.

Nel 2009 la sua ultima apparizione in tv ne I migliori anni di Carlo Conti.

Nel 2016 nell'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, rivela il motivo della sua scomparsa: la grave nevrosi ossessiva depressiva per cui ha chiuso ogni rapporto con la Sugar di Caterina Caselli. Nel 2017, Gerardina annuncia il ritiro dalle scene con un post su Facebook. Però poi, negli anni seguenti continua ad esibirsi in spettacoli live in giro per l’Italia. Ora ha pronte nuove canzoni che ha scritto in uno stato di ritrovata creatività. Sola e senza una casa discografica, chiede aiuto: "Ho bisogno di soldi per arrangiarle e registrarle".