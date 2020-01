Fernanda Lessa è finita al centro di una bufera mediatica. L'episodio è accaduto dopo le nomination della terza puntata del Grande Fratello Vip 4. La modella durante una chiacchierata con Andrea Montovoli anziché chiamare Licia Nunez con il suo nome e cognome, l'ha definita per il suo orientamento sessuale. Le parole della gieffina hanno scatenato la reazione degli agenti che seguono la Nunez, tanto da rilasciare un comunicato.

Ma non è finita qui perché Fernanda Lessa è stata criticata dal web, per una frase infelice pronunciata nei confronti di Antonella Elia.

Tra le due donne non corre affatto buon sangue ed entrambe in confessionale non se le sono certo mandate a dire. Il fatto che la modella abbia evidenziato che la Elia sia una persona sola non è stato gradito dal pubblico.

Il comunicato stampa divulgato dall'agenzia di Licia Nunez

In seguito alle parole pronunciate da Fernanda Lessa verso Licia Nunez per indicare di essere stata nominata, l'agenzia dell'attrice ha deciso di prendere una dura presa di posizione contro la modella. Gli agenti che seguono la Nunez attraverso un comunicato stampa, hanno invitato gli autori del Grande Fratello Vip 4 a prendere dei seri provvedimenti contro la gieffina.

"Chiamare Licia Nunez 'la lesbica' è indice di omofobia": questo quanto scritto all'inizio del comunicato. Ma non è finita qui, perché l'agenzia addirittura chiede la squalifica della concorrente, visto che la discriminazione è avvenuta solo ed esclusivamente per una nomination. Secondo gli agenti della Nunez l'omofobio ancora oggi è un problema molto grave, che spesso viene sottovalutato. Per questo motivo l'agenzia che segue l'attrice ed ex compagna di Imma Battaglia nella parte finale del comunicato stampa ha scritto: "I responsabili del GF devono intervenire immediatamente per non diventare complici".

A poche ore dalla quarta puntata del Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini dopo le frasi volgari e sessiste pronunciate da Salvo Venziano su Elisa De Panicis, si trova a dover affrontare un'altra grana.

Barbara Eboli risponde via Twitter a Fernanda Lessa

Le parole di Fernanda Lessa su Licia Nunez hanno scatenato la reazione della compagna dell'attrice. Attraverso il suo profilo Twitter, Barbara Eboli in risposta ad un utente ha scritto: "E se una la chiamasse la sfasciona, la drogata e l'alcolizzata?" Secondo la compagna di Licia Nunez il termine lesbica è al limite del policatamente corretto proprio come la parola fr...o.

Intanto, sui social il popolo del web si è letteralmente spaccato. Da una parte c'è chi condanna la frase pronunciata dalla concorrente del GF. Dall'altra invece, c'è chi pensa che sia esagerato chiedere l'espulsione per qualsiasi cosa.

Fernanda Lessa e Licia Nunez si chiariscono: Antonella Elia sbotta

Dopo la nomination di Licia Nunez ai danni di Fernanda Lessa, le due donne si sono chiarite. Il fatto che le due gieffine hanno cercato di tornare alla normalità, ha fatto infuriare Antonella Elia.

La showgirl che più volte ha dichiarato di trovare antipatica la modella. La Elia, dopo aver instaurato un bel rapporto con Licia Nunez, ha avuto un attacco di gelosia, perché crede che il comportamento di Fernanda Lessa sia solo una strategia per fare allontanare le due inquiline.

Solamente grazie alla mediazione di Adriana Volpe, Antonella e Licia si sono chiarite. Al termine del breve botta e risposta tra le due gieffine, la Nunez prima ha chiesto scusa alla Elia poi l'ha abbracciata.