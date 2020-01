Nella puntata di venerdì 10 gennaio del Grande Fratello Vip 4, in onda in prima serata su Canale 5, sono stati affrontati diversi argomenti. Oltre al confronto tra Pago e l'ex Serena Enardu e quello tra Licia Nunez e Imma Battaglia, è giunta una confessione inattesa da parte di Pupo relativa alla sua vita sentimentale poliamorosa.

Mentre si parlava della vicenda del presunto tradimento che qualche mese fa ha visto coinvolti Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio, il cantante è intervenuto rivelando che quando diversi anni fa ha conosciuto la sua attuale compagna, quest'ultima era sposata con un suo caro amico.

Pupo: 'Sono sempre andato con le donne dei miei amici'

Prima di occuparsi dell'affaire Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio, Alfonso Signorini ha chiesto a Wanda Nara di esprimere il suo parere sul triangolo amoroso di cui si è tanto parlato soprattutto la scorsa estate. La bella argentina ha affermato di aver vissuto un'esperienza molto simile e di aver sofferto molto per quanto accaduto nel momento in cui ha lasciato Maxi Lopez per il suo migliore amico Mauro Icardi: "A me quella macchia è rimasta addosso per molto tempo - ha rivelato l'opinionista sudamericana - Maxi ha fatto casino solo quando ha saputo che stavo con uno che conosceva, ma aveva già una ragazza".

Dopodiché è intervenuto Pupo, il quale a sorpresa ha confessato: "La mia compagna era la moglie di un mio amico. Sono sempre andato con le donne dei miei amici, è la cosa più normale del mondo". Queste parole hanno lasciato piuttosto sbigottito Alfonso Signorini, il quale ha ricordato all'artista toscano che non l'aveva mai detto pubblicamente prima d'ora.

Le rivelazioni di Pupo non hanno mancato di far discutere i telespettatori, i quali si sono riversati su Twitter per esprimere dei pareri sul pensiero espresso dal famoso interprete di "Gelato al cioccolato".

I commenti degli utenti di Twitter: 'Pure Pupo è un playboy'

Il pubblico del Grande Fratello Vip 4 non ha potuto fare a meno di commentare il retroscena svelato da Pupo sulla compagna Patricia Abati, con la quale ha una relazione da molti anni.

Ricordiamo che, allo stesso tempo, il cantante è sposato da diverso tempo con Anna.

"Pure Pupo è un playboy, rendiamoci conto", ha scritto ironicamente un utente su Twitter. "Ma Pupo parlava sul serio quando ha detto che è normale innamorarsi delle mogli dei propri migliori amici?", ha affermato un altro internauta piuttosto perplesso. "Pupo che interviene perché lui ha due mogli e si sente tirato in causa. Pupo tu hai capito tutto della vita, stai tranquillo", ha twittato un altro telespettatore.

Non è mancato qualche giudizio negativo su Wanda Nara e Pupo: "Gli opinionisti del GF Vip 2020. Pupo che sta con due donne contemporaneamente e Wanda Nara che ha lasciato il marito per mettersi con il suo migliore amico. Andiamo bene".

Infine, in merito alla battuta del cantautore sulle forme di Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, approdata proprio venerdì sera nella casa di Cinecittà, una fan ha scritto: "Pupo da una moglie e una compagna dopo la puntata si ritroverà solo come un cane se continua così".