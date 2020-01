Dopo la bufera del Temptation Island Vip, Pago e Serena Enardu si sono ritrovati nella casa del GF Vip 4 per un nuovo confronto. Alfonso Signorini ha concesso alla quarantatreenne la possibilità di vedere il cantante prima di conoscere l’esito del televoto aperto in occasione della prima puntata del reality show di Canale 5. L’ex tronista ha avuto modo di seguire l’ex fidanzato per 48 ore rinchiusa in una location non distante dal luogo dove si trovavano i concorrenti del Grande Fratello Vip. “Nel vederti vicino a Paola Di Benedetto ho provato gelosia” - ha affermato la Enardu che ha chiesto a Pago una seconda occasione.

“Penso che almeno un’altra chance la merito” - ha aggiunto la sarda che ha chiesto scusa ed ha fatto intendere di provare ancora dei sentimenti per il quarantottenne. Dall’altra parte l’artista non ha nascosto l’emozione nel rivedere la Enardu, ma ha spiegato che la casa rappresenta per lui l’occasione ideale per riflettere un po’. Il cantante è parso spiazzato dalla prospettiva di una possibile permanenza della ex per 7 giorni: “Se resti mi fa piacere ma anche no. Cosa dovremmo fare in questa settimana?” Alla fine il televoto ha decretato l’uscita di Serena dalla casa del Grande Fratello.

Serena ammette di essere gelosa di Pago

Non sono mancate le emozioni nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip. Pago e Serena Enardu sono apparsi in imbarazzo e, dopo essersi riabbracciati, hanno faticato a trattenere le lacrime. “Un po’ me l’aspettavo” - ha affermato il cantante che ha riferito che più volte l’ex tronista aveva cercato di avvicinarlo ma che aveva preferito pensare a se stesso ed ai nuovi impegni professionali. “Mi fa piacere vederti, sei bellissima ma ora vorrei dedicare un po’ di tempo a me”. Pago ha ammesso di essere ancora innamorato della Enardu ma non è sembrato entusiasta di fronte all’idea che Serena potesse restare nella casa più spiata dagli italiani per una settimana.

“Cosa dovremmo fare, vuoi vedere se sono interessato a qualcun’altra? Hai visto il bacio con Adriana Volpe?” - ha chiesto il quarantottenne artista sardo.

Dall’altra parte Serena non ha nascosto di aver provato un po’ di gelosia nel vederlo al fianco di Paola Di Benedetto.

Le perplessità del cantante, l'ex tronista bocciata al televoto

Nel corso del confronto Serena Enardu ha chiesto scusa a Pago per quanto accaduto durante l’esperienza a Temptation Island Vip. “Sai quanto è difficile fare questo passo per me visto che sono molto orgogliosa”. Il cantante ha apprezzato il gesto dell’ex tronista che si è lasciata andare anche ad un complimento sotto il profilo estetico: “Sei bellissimo”.

Il faccia a faccia è stato interrotto da Alfonso Signorini che ha chiuso il televoto e, in una fase successiva del reality, ha chiesto all’artista di aprire la busta per comunicare l’esito del sondaggio con la Enardu che è stata costretta ad abbandonare la casa.

“Mi dispiace, comunque sei stata molto coraggiosa a fare questo” - ha affermato Pago che ha concesso soltanto un bacio a stampo all'ex fidanzata.