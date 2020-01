Tra poche ore andrà in onda una nuova puntata del GF Vip, l'ottava da quando è iniziata la quarta edizione del reality Mediaset. Le anticipazioni che sono trapelate sulla diretta di stasera, venerdì 31 gennaio, informano i telespettatori che Serena Enardu entrerà in casa non solo per avere un confronto con Pago: stando al comunicato che hanno diramato gli addetti ai lavori, la sarda diventerà infatti una nuova concorrente a quasi un mese dal debutto del format. Come reagiranno gli altri inquilini?

Serena entra in gioco al GF Vip: la mossa degli autori

Che Serena Enardu sarebbe stata una delle protagoniste dell'ottava puntata del GF Vip l'aveva anticipato Alfonso Signorini lunedì scorso quando, prima di salutare il pubblico, ha detto che la sarda rientrerà in casa per fare una bella sorpresa a Pago. Leggendo il comunicato Mediaset contenente gli spoiler della diretta che andrà in onda tra poco su Canale 5, si scopre che l'ex compagna del cantante non sarà una semplice ospite (come è capitato nel recente passato con Valeria Marini o Vittorio Cecchi Gori).

"Come reagirà Pago nel vederla entrare nel loft di Cinecittà, stavolta per restare come concorrente? E come la prenderanno gli altri vipponi?", sono queste le parole con le quali è stato anticipato l'ingresso a sorpresa dell'ex tronista nel cast del reality. La decisione degli autori, dunque, sembra essere quella di movimentare le dinamiche del gioco "arruolando" come inquilina la donna della quale Pago è ancora innamorato, la stessa per la quale ha da poco scritto una canzone.

Eleonora Giorgi al GF Vip per il figlio Paolo

Oltre a Serena Enardu, un'altra donna stasera varcherà la soglia della porta rossa per fare una sorpresa ad un concorrente. Le anticipazioni sull'ottava puntata del GF Vip informano infatti il pubblico che Eleonora Giorgi sarà ospite del reality tra poche ore e avrà il compito di stupire il suo amatissimo figlio, Paolo Ciavarro. Venerdì 31 gennaio, inoltre, Alfonso Signorini affronterà con gli inquilini della Casa vari spinosi argomenti, come le tante discussioni che ci sono state nei giorni scorsi: Rita Rusic contro Adriana Volpe, Antonio Zequila contro Pago, Antonella Elia contro la Volpe e il suo modo di fare da maestrina.

Tre concorrenti del GF Vip a rischio eliminazione

Un altro momento cult dell'ottava puntata del GF Vip 4 sarà quello in cui Alfonso Signorini leggerà il risultato del televoto settimanale. Le nomination che i concorrenti hanno fatto lunedì scorso hanno messo a rischio la permanenza nella Casa di Rita Rusic, Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese. Uno di questi tre personaggi famosi lascerà il gioco stasera stessa, rinunciando alla possibilità di arrivare in finale e aggiudicarsi la vittoria e il montepremi in palio.