Nuovo appuntamento incentrato sulla quarta edizione del Grande Fratello Vip, che ha riaperto i battenti da una settimana. Già nella casa più spiata d’Italia si sono create le prime dinamiche, e i concorrenti stanno iniziando ad aprirsi, tra questi c’è Antonella Elia. Dopo aver parlato di maternità con alcuni inquilini, la 56enne si è lasciata andare a delle sofferenti confidenze in confessionale. La famosa showgirl che di recente ha fatto sapere di avere difficoltà a dormire a causa delle sue paure, ha ammesso di avere il doloroso rimpianto di non aver avuto un figlio.

Antonella Elia ammette di non riuscire a dormire la notte

Una delle protagoniste del Reality Show condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, sta vivendo dei momenti abbastanza difficili. Si tratta di Antonella Elia, che dopo l’entusiasmo dei primi giorni dal suo ingresso ha avuto un crollo emotivo improvviso. L’ex valletta di Mike Bongiorno ha confessato di non sentirsi a suo agio sia per essere sempre osservata dalle telecamere, e di avere paura di avvicinarsi a Licia nel corso della notte.

Inoltre, la nota showgirl con il suo atteggiamento ha fatto capire più di una volta di essere intenzionata ad abbandonare il gioco, nonostante i suoi compagni d’avventura stanno facendo il possibile per convincerla a non rinunciare a viversi questa nuova esperienza. A sostenere Antonella quando si è lasciata andare ad un lungo sfogo, oltre alla scrittrice Barbara Alberti che ha varcato la fatidica porta rossa nel corso della seconda puntata del programma, ci ha pensato Fernanda Lessa. Quest’ultima ha rassicurato la coinquilina invitandola a riposare, e dicendole di amare come lei i silenzi e la pace.

L’ex valletta di Mike Bongiorno parla del suo desiderio di voler diventare madre

In seguito, la showgirl ha continuato a raccontarsi, facendo una confessione personale. Il pubblico ha avuto modo di ascoltare il grosso dramma di Antonella, nel daytime andato in onda su Italia 1 oggi martedì 14 gennaio 2020, in cui è stata resa nota la squalifica di Salvo Veneziano.

La gieffina mentre si trovava al tavolo insieme ad Ivan, Adriana e Paola, ha dichiarato di aver rinunciato ad avere un figlio poiché potrebbe sembrare più la nonna che la mamma. Non appena è entrata in confessionale però, la 56enne ha svelato di sentire un forte istinto materno da qualche tempo pronunciando queste seguenti parole: “La sensazione di mancanza di aver fatto un cucciolo da tenere tra le braccia. Quando vedo un neonato mi viene uno struggimento dentro al cuore infinito”. Per concludere Antonella Elia oltre ad aggiungere di non aver mai incontrato un uomo con cui avrebbe voluto condividere la sua vita, ha precisato che quando voleva un bambino non è riuscita ad averlo perché forse era già troppo tardi.