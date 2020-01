Nervi tesi nella Casa del GF Vip: a circa tre settimane dall'inizio del reality, i concorrenti si stanno rendendo protagonisti di discussioni accese ed animate.

Ieri sera, martedì 28 gennaio, Pago se l'è presa con Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese dopo aver scoperto che il prosciutto che gli aveva regalato Valeria Marini il giorno prima, era già finito. Il napoletano si è difeso con parole forti ed ha invitato il compagno d'avventura a nominarlo se non apprezza il suo comportamento.

Pago e Antonio uno contro l'altro al GF Vip 4

La tensione è alta nella Casa del Grande Fratello Vip: dopo che Rita Rusic ha invitato Adriana Volpe a non fare la maestrina con lei e a non romperle le scatole, è toccato a due uomini scontrarsi verbalmente nella giornata di ieri.

Pago, dopo essersi accorto che il prosciutto che Valeria Marini aveva donato a tutti i concorrenti era già finito, se l'è presa con coloro che secondo lui l'hanno mangiato senza condividerlo.

Il cantante, in particolare, pensa che siano stati Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese a compiere questo atto egoistico nei confronti di tutto il gruppo e non c'ha pensato due volte a rimproverarli davanti alle telecamere.

Il napoletano, che non ha mai smentito il suo coinvolgimento in questo episodio, ha rivolto al compagno d'avventura parole forti, consigliandogli di non infastidirlo ancora su questo argomento perché anche lui si comporterebbe allo stesso modo con altre vivande.

Zequila a Pago ai ferri corti al GF Vip

"Non parlare come se tu non avessi mai fatto niente, tutti abbiamo peccato", ha esordito Antonio nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Il concorrente del GF Vip 4, dopo aver visto l'atteggiamento poco comprensivo di Pago, ha sbottato: "Mi hai rotto il c... Tu mangi 200 barattoli di marmellata, che io non ho mai assaggiato, e mi rompi il c.. per il prosciutto?".

Il cantante ha ribadito la sua più totale contrarietà al fatto che soltanto in cinque persone abbiano mangiato il prosciutto che era di tutti, e dicendolo ha urtato ancora di più la suscettibilità di Zequila.

Mentre Carlotta Maggiorana provava a mettere pace tra i due inquilini della Casa invitandoli a fare gli adulti e non litigare per motivi così futili, il napoletano si è rivolto al suo "accusatore" e gli ha detto: "Se non condividi il mio modo di fare, allora nominami".

Scontro al GF Vip anche tra Rita e Adriana

Sempre nella giornata di ieri, martedì 28 gennaio, nella Casa del GF Vip 4 c'è stata un'accesa discussione tra due "donne alfa" del cast: Rita Rusic e Adriana Volpe.

Mentre l'ex conduttrice Rai provava a spiegare alla produttrice le ragioni per le quali l'aveva nominata la sera prima, si è accorta che quest'ultima non la stava guardando in faccia e le ha detto con tono di rimprovero: "Se magari mi guardi non sarebbe male".

"Non sono obbligata. Non fare la maestrina con me, falla con Magalli e non rompere i co... a me", ha replicato immediatamente l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori.

"Io sono più vecchia di te e sono già andata a scuola, questo atteggiamento da maestra non mi piace", ha ribadito Rita prima che Adriana proseguisse il suo discorso senza curarsi troppo dell'attacco verbale che aveva appena ricevuto.

La tensione nella Casa più spiata d'Italia, dunque, è alle stelle: dopo essersi conosciuti e studiati per circa tre settimane, ora i concorrenti del reality stanno iniziando a rendere pubbliche le loro insofferenze, per la gioia dei telespettatori che aspettavano sin dal principio che i caratteri di tutti gli inquilini venissero fuori senza filtri, con pregi e difetti.