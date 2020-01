L’avventura di Barbara Alberti al GF Vip potrebbe concludersi prima che Alfonso Signorini pronunci l’esito del televoto. La scrittrice televisiva è in nomination ed ha manifestato l’intenzione di ritirarsi nel corso della diretta della sesta puntata del Reality Show. Volontà che è stata confermata anche nel corso della notte quando l’opinionista si è sfogata con i coinquilini affermando di sentirsi a disagio e di non aver gradito alcune affermazioni del conduttore del programma televisivo di Canale 5.

Dall’altra parte alcuni concorrenti le hanno consigliato di attendere almeno lunedì 27 gennaio quando verrà comunicato il nuovo eliminato: “Meglio eventualmente uscire al televoto. Ritirarsi potrebbe comportare penalizzazioni sul cachet” - hanno sottolineato i compagni di avventura della settantaseienne che, nonostante ciò, sembrerebbe decisa a chiudere l’avventura al Grande Fratello Vip: "Andrò via lunedì, prima del televoto".

'Non lo percepisco più come un gioco'

Dopo essere stata richiamata da Alfonso Signorini per alcune espressioni utilizzate nei confronti di Valeria Marini, Barbara Alberti ha fatto nuovamente discutere per la sua presa di posizione durante le nomination.

La scrittrice ha affermato di non riuscire a vivere serenamente la sua avventura al Grande Fratello Vip. “Vorrei ritirarmi perché non lo percepisco più come un gioco” - ha aggiunto la sceneggiatrice che ha spiegato che prima di varcare la porta rossa pensava di trovare pessimi compagni di avventura. "Pensavo di non trovare difficoltà al momento delle nomination ed invece sono tutti bravissimi: non ho problemi con nessuno.

Non ce la faccio, preferisco ritirarmi”.

A questo punto il conduttore ha invitato la Alberti a rispettare il regolamento ed a riferire il nome del potenziale candidato al televoto. La settantaseienne ha espresso il desiderio di nominare se stessa ma la richiesta è stata rispedita al mittente. A sbloccare la situazione di impasse ci ha pensato Paola Di Benedetto: “Ricambia il voto che ti ho dato io, non ci sono problemi”.

Barbara Alberti delusa per alcuni giudizi: 'Sto venendo fuori come una vecchia strega'

Alla fine Barbara Alberti è risultata la più votata delle donne ed è finita al televoto con Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese. Nonostante si trovi a rischio eliminazione, la scrittrice ha ribadito di volere lasciare il programma prima della puntata di lunedì 27 gennaio. Un concetto che ha ribadito al termine della diretta della sesta puntata del GF Vip. “Non vedrò l’esito del televoto, andrò via lunedì prima della trasmissione” - ha affermato la pungente opinionista che ha affermato di essere soddisfatta del suo percorso sottolineando di aver fatto delle belle amicizie.

Inoltre la Alberti non ha nascosto la delusione per quanto accaduto nel corso della puntata. “Sto venendo fuori come una vecchia strega. Volevo chiedere scusa a Pasquale in confessionale ma non me l’hanno fatto fare” - ha affermato la settantaseienne che si è soffermata anche sulla questione cachet. “Vado via, mi pagheranno solo le puntate che ho fatto”.