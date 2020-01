Lo scorso venerdì 10 gennaio, in prima serata su Canale 5, è stata trasmessa la seconda puntata del Grande Fratello Vip, giunto nel 2020 alla sua quarta edizione, che è condotta da Alfonso Signorini. Il nuovo appuntamento tv del GF Vip 4 ha riservato ai telespettatori dei colpi di scena. Ai concorrenti già presentatisi alla prima puntata del reality, nella casa si sono aggiunti dei nuovi coinquilini. E le sorprese non sono finite. Si è assistito, durante la puntata, a due confronti vis-à-vis. Parliamo dell'incontro avvenuto tra Serena Enardu e Pago da una parte e di quello registratosi tra Licia Nunez e Imma Battaglia dall'altra.

Se il primo confronto ha permesso a Serena di aprire il cuore a Pago, ammettendo pubblicamente di aver sbagliato a bistrattare il suo amore lasciandosi andare tra le braccia dell'ex tentatore Alessandro Graziani a Temptation Island Vip, il secondo è stato un confronto di fuoco tra le due ex, la cui relazione è durata dal 2004 al 2010. In particolare, Imma ha lamentato di essersi sentita in più occasioni abbandonata a se stessa durante la storia avuta con la sua ex, Licia.

L'incontro tra Licia Nunez e Imma Battaglia al GF Vip

Il confronto tra Licia e Imma non è avvenuto in modo pacifico. L'attrice de Le tre rose di Eva - nel corso delle prime ore trascorse nella casa- si era lasciata andare ad uno sfogo con i coinquilini, in cui aveva confidato di essersi sentita tradita dalla sua ex storica, Imma Battaglia. Quest'ultima nel maggio 2019 ha celebrato la sua unione civile con l'attrice Eva Grimaldi. E, com'era previsto che accadesse, Imma ha deciso di rispondere alle accuse sferratele indirettamente da Licia, presentandosi nella Casa e, ancor prima, twittando il seguente messaggio sibillino: "La verità ha mille volti. Se vuoi raccontare la nostra storia, allora raccontala tutta!". Insomma, nel suo tweet al veleno Imma sembra voler dare della bugiarda alla sua ex.

In occasione del confronto diretto avuto con la sua ex compagna, Licia ha dato libero sfogo alla rabbia, dichiarando che Imma - a suo dire - non abbia mai ammesso di averla tradita con Eva, quando - secondo il suo punto di vista - il loro rapporto non era ancora giunto al capolinea, pur essendo in crisi. "A volte si cerca di raccontare la propria verità per pulirsi la coscienza", ha infatti dichiarato la Nunez, parlando di Imma. La Battaglia non ha esitato a ribattere alla sua ex, riportando una confessione del tutto inaspettata.

Imma Battaglia riporta la sua verità al GF Vip 4

Nell'incontro registratosi al GF Vip con la sua ex, Imma ha spiegato di essersi sentita in più occasioni abbandonata da Licia per via del lavoro che teneva la Nunez troppo lontana da lei, così com'è in particolare accaduto al suo 50esimo compleanno: "Lei sa perfettamente che nel giorno del 50esimo sono stata sola a Gerusalemme.

Licia non era con me anche perché doveva lavorare. Una volta mi ha abbandonata su un’isola”.

La Battaglia, inoltre, ha tenuto a chiarire al pubblico di non aver tradito la Nunez e di essersi innamorata di Eva quando il suo rapporto con la gieffina si era già incrinato.