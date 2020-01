Al Grande Fratello VIP, iniziato da sole due settimane, sta accadendo di tutto. Una delle protagoniste di questa edizione è certamente l’attrice Licia Nunez, divenuta famosa per aver recitato nella fiction di successo Le Tre Rose di Eva. Nel corso di questi giorni la concorrente ha più volte parlato della sua storia precedente con Imma Battaglia. Quello che l’attrice non sa, però, è che la sua fidanzata, Barbara Eboli, non ha preso tanto bene questo suo racconto, tanto che sembra l’abbia addirittura lasciata attraverso un post sul suo profilo Instagram.

Stanca della situazione che si è venuta a creare sia dentro che fuori la casa, la Eboli pare abbia deciso di mettere un punto alla storia d’amore con Licia che andava avanti da più di due anni. Sicuramente, nel corso della prossima puntata, la concorrente del reality sarà messa a conoscenza di ciò che sta accadendo fuori dalla casa di Cinecittà.

Barbara Eboli lascia Licia Nunez: ‘Sono stanca, non ti ho capita’

Il motivo che ha portato Barbara a prendere questa drastica decisione è da ricercare nelle vicende che hanno coinvolto anche Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi.

La Battaglia ha avuto un’importante storia d’amore con Licia durata circa sette anni fa. Nonostante le due si siano lasciate da più di dieci anni e ognuna abbia intrapreso una nuova vita, ci sono ancora tante questioni da risolvere. Licia sin dal primo giorno, con i suoi compagni, si è aperta a racconti molto intimi sul suo rapporto con la matematica; ha detto di avere visto in lei una protezione, una figura materna, in quanto più grande di vent'anni.

‘Imma avrà per sempre una parte nel mio cuore’, ha dichiarato in uno dei suoi tanti racconti. Parole, insomma, molto forti che non potevano passare inosservate agli occhi di Barbara. Probabilmente, la donna si è sentita poco considerata durante queste due settimane di permanenza nella casa più famosa d’Italia di Licia Nunez. La donna ha scritto di essere arrivata al limite massimo di sopportazione, di non aver compreso alcuni suoi gesti e comportamenti.

‘Sono stanca... buon percorso’, ha concluso la Eboli nel suo post su Instagram. Il messaggio che ha voluto lanciare è molto chiaro ed inequivocabile. Resta da capire se Barbara entrerà in casa per chiarire di persona con Licia la loro situazione.

Licia Nunez furiosa contro gli altri concorrenti del Grande Fratello VIP

In questa edizione del Grande Fratello VIP le polemiche non si placano. Licia Nunez, infatti, nelle scorse ore, si è infuriata con i suoi coinquilini per le condizioni igieniche in cui è stato lasciato il water. L’attrice, quando si è accorta di questa cosa, è andata su tutte le furie, ritenendola una grave mancanza di rispetto nei confronti di tutti i concorrenti.

Ad aver lasciato il bagno in quelle condizioni, probabilmente, sarà stato un concorrente che è stato male. Per l’attrice di importanti fiction Mediaset, quindi, questi non sono giorni molto semplici. Il Grande Fratello VIP tornerà in diretta venerdì 24 gennaio, su Canale 5, con una nuova e scoppiettante puntata.