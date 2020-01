Salvo Veneziano continua a portare avanti la sua battaglia personale nei confronti del Grande Fratello Vip 4. Il siciliano è stato espulso dal gioco a causa delle frasi sessiste e volgari su Elisa De Panicis. In seguito all'accaduto il siciliano ha rivolto le sue scuse al reality-show di Canale 5, alla diretta interessata e a tutti i telespettatori.

Nonostante questo, l'ex gieffino è stato protagonista di un nuovo gesto estremo: ha bruciato la busta contenente il provvedimento di espulsione dalla casa più spiata d'Italia.

Non è la prima volta che il concorrente del GF punta il dito contro gli autori del reality-show e contro il conduttore. Secondo Salvo, non tutti i concorrenti di quest'edizione vengono trattati allo stesso modo.

L'ennesima stoccata di Salvo al GF

L'attenzione mediatica intorno a Salvo Veneziano sembra ancora forte. Nonostante il fatto sia accaduto più di due settimane fa, il diretto interessato continua a lanciare delle frecciatine al vetriolo contro il Grande Fratello. Questa volta il pizzaiolo siciliano ha pubblicato un video su Instagram in cui tiene in mano una busta con il logo del Reality Show: dentro c'è la lettera della produzione, in cui viene comunicato che il concorrente deve abbandonare immediatamente la Casa di Cinecittà.

Salvo, dotato di accendino alla mano, senza esprimere alcun giudizio dà fuoco alla busta. Nella didascalia del video invece, l'ex concorrente del GF ha lanciato l'ennesima stoccata al programma targato Mediaset: "Pensavo di partecipare a un reality, ma in realtà era soltanto un talk show". In poco tempo la clip è diventata virale, tanto che ha ottenuto oltre 13 mila visualizzazioni.

L'ultimo gesto di Salvo Veneziano ha diviso i social network.

Da una parte c'è chi ha incoraggiato l'ex gieffino a proseguire con la sua battaglia; addirittura alcuni suoi fan hanno confessato di non seguire più il reality da quando Salvo è stato eliminato. Altri telespettatori, invece, hanno criticato duramente il contenuto del video. Alcuni utenti hanno precisato che Veneziano è stato squalificato dalla Casa più spiata d'Italia per un motivo di tutto rispetto.

Salvo Veneziano mette nel mirino anche la Rai

Solamente tre giorni fa attraverso il proprio account social Salvo Veneziano aveva messo nel mirino anche la Rai. Per la precisione su Rai3 si parlava di quanto accaduto al Grande Fratello proprio con il concorrente siciliano e tra i vari ospiti era presente anche Pupo. Il pizzaiolo siciliano ha scritto: "Continua il processo mediatico".

Nei giorni scorsi poi, Veneziano aveva puntato il dito contro Alfonso Signorini per come aveva affrontato il caso legato a Valeria Marini. Secondo Salvo, il direttore di Chi utilizzerebbe due pesi e due misure.