Gianni Sperti è opinionista da tantissimi anni insieme a Tina Cipilari di Uomini e donne. In questi giorni ha rilasciato al Magazine della popolare trasmissione condotta da Maria De Filippi una lunga intervista in cui ha parlato sia del trono classico che di quello over. Sperti ha rivelato i personaggi che gli stanno più a cuore e quelli che lo hanno deluso di più in tutti questi anni. L'opinionista ha ricordato con molto affetto Rosetta per la sua simpatia e spontaneità e anche Giuseppe. Entrambi sono arrivati a Uomini e Donne over con la loro dolcezza e tenerezza dopo aver partecipato a C'è posta per te.

Giuseppe cercava il suo primo amore e credeva fosse proprio Rosetta. Poi si capì che non era lei la destinataria della missiva ma sua sorella purtroppo scomparsa. La De Filippi da allora li volle entrambi a Uomini e Donne per inaugurare il nuovo format dedicato agli over. Entrambi restarono in trasmissione per diversi anni. Ma tornando all'intervista di Gianni Sperti, non poteva mancare ovviamente una domanda su Paola Barale soprattutto dopo le ultime dichiarazioni della donna. Con Paola Barale Gianni è stato sposato diversi anni, poi il divorzio.

Vediamo quali sono state le sue parole sulla sua ormai passata storia d'amore.

Gianni Sperti torna a parlare di Paola Barale: 'Non ha senso parlare della nostra storia'

Domenica scorsa Paola Barale è stata ospite in prima serata del programma condotto da Barbara D'Urso "Live non è la D'Urso." Durante l'Intervista non poteva non parlare del suo ex marito Gianni Sperti. Le parole nei suoi confronti non sono state proprio positive.

La Barale ha infatti detto che l'uomo ormai è finito nel dimenticatoio perché le ha fatto molto male. Già alcune settimane fa Paola Barale era tornata a parlare dei motivi per cui il loro matrimonio è finito. La donna aveva detto che Gianni Sperti avrebbe voluto un figlio mentre per lei in quel momento c'erano altre priorità. All'epoca era interessata alla sua carriera professionale. Dopo le affermazioni di questi giorni è arrivata la replica di Sperti attraverso le pagine del Magazine di Uomini e Donne.

Ecco cosa ha dichiarato.

Sperti: 'La mia vita è andata avanti, la sua pure"

L'opinionista ha detto a tal proposito che dopo quasi vent'anni crede sia inutile parlare di Paola, della quale ha un ricordo positivo. Ha poi aggiunto che la sua vita è andata avanti e quella di Paola pure. "Io oggi sono felice e sereno e le auguro la stessa felicità." Secondo Gianni non ha più senso parlare della loro storia, anche perché il pubblico giovane non sa nemmeno di cosa si stia parlando. Cosa ne penserà Paola Barale di queste affermazioni? Ci sarà una sua ulteriore replica? Non resta che aspettare.