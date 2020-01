Sono parole al veleno quelle che ha usato Giulia Cavaglià per commentare l'ultima puntata del Trono Classico di Uomini e donne andata in onda.

Riguardando al computer l'appuntamento che è stato trasmesso venerdì 17 gennaio, l'ex tronista si è lasciata andare a dichiarazioni forti su Carlo Pietropoli e Sara Amira Shaimi: secondo la torinese i due, per motivi diversi, non sarebbero degni di ricoprire quel ruolo nel dating-show.

Giulia contro i protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne

È stata uno dei volti di riferimento della scorsa stagione di Uomini e Donne, ma ora Giulia Cavaglià ci ha tenuto a togliersi qualche sassolino dalla scarpa su coloro che hanno preso il suo posto sulla poltrona rossa.

Sul profilo Instagram della bella torinese, infatti, alcune ore fa sono state pubblicate delle Stories nelle quali la stessa criticava pesantemente due dei tre protagonisti del Trono Classico che va in onda in questo periodo su Canale 5.

La ragazza, mentre riguardava la puntata del dating-show di venerdì 17 gennaio, si è lasciata andare a parole molto forti soprattutto sui due ragazzi che sono subentrati di recente a Veronica Burchielli e Alessandro Zarino.

Su Carlo Pietropoli, per esempio, la giovane ha detto: "Guardavo la replica di U&D e sulla scelta dei tronisti, dico boh.

Lui la scorsa puntata ha fatto un discorso maschilista quando ha detto che il bacio non è importante per l'uomo, ma se non lo è per la donna, allora lei ha pochi valori".

"Fermatelo, qualcuno gli dia una pizza per me", ha tuonato Giulia sui social network nella giornata di ieri.

Sara accusata di sedersi male sul trono di Uomini e Donne

Anche l'assistente di volo Sara Amira Shaimi, diventata tronista di Uomini e Donne poche settimane fa, è finita nel mirino dell'ex collega Giulia.

La Cavaglià, facendo uno zoom sulla ragazza e sulla posizione che ha assunto sul trono per quasi tutta la durata della puntata in questione, ha detto: "Ma come sta seduta? È una questione di educazione e rispetto nei confronti di chi ti ospita".

La torinese, poi, ha fatto un esempio concreto per far capire perché secondo lei è sbagliato sedersi in modo poco composto sulla celebre poltrona rossa del dating-show: "È come se la invitassi a casa mia e lei mettesse i piedi sul divano.

Sei una donna, hai quasi 30 anni e se metti i piedi così è segno di maleducazione".

L'amore con Francesco Sole dopo la scelta a Uomini e Donne

Giulia Cavaglià è stata una delle protagoniste assolute della scorsa stagione di Uomini e Donne: da settembre a febbraio 2018, infatti, la ragazza è stata corteggiatrice di Lorenzo Riccardi che, soltanto alla scelta, le ha preferito Claudia Dionigi.

Dopo il "no" che ha ricevuto dal "Cobra" nel Castello, la torinese ha avuto subito un'altra chance: Maria De Filippi, infatti, le ha proposto di diventare tronista per provare a trovare la sua anima gemella.

Il percorso della ragazza sulla poltrona rossa del dating-show è stato tortuoso ma, a maggio scorso, c'è stata la scelta nei confronti di Manuel Galiano (corteggiatore che ha avuto la meglio sull'attuale tronista Giulio Raselli). Questa coppia, però, è durata poco più di un mese: complice un presunto tradimento di lui durante una vacanza a Ibiza con gli amici, Giulia ha chiuso definitivamente questo rapporto all'inizio dell'estate, non senza battibeccare a distanza sui social network con l'ex compagno.

Da un paio di mesi, però, la bella Cavaglià è di nuovo felice accanto allo scrittore Francesco Sole che, dopo un lungo corteggiamento, è riuscito a conquistare il cuore dell'influencer per la quale ha sempre avuto una cotta.