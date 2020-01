Giulia De Lellis, nel pomeriggio di ieri, è stata ospite della trasmissione Verissimo su Canale 5, programma condotto da Silvia Toffanin. Nell'introduzione alla puntata, animata da foto e video, è stato ripercorso il suo 2019 descritto come 'un giro sulle montagne russe', dove le è successo di tutto. Alti e bassi da lasciare senza fiato.

Giulia De Lellis nel raccontare il suo 2019, nonostante qualche episodio negativo, ha evidenziato che 'ci sono cose più gravi' e si reputa 'una persona fortunata'.

Il libro e la storia con Andrea Damante

Si parte dal suo libro che ha venduto 120.000 copie. Silvia Toffanin le ha ricordato che, per sua stessa affermazione, non avrebbe voluto scriverlo e Giulia lo ha confermato, ma si è detta comunque contenta perché le ha fatto bene sfogarsi, rileggerlo, riviverlo ed ha sottolineato che, se è stato utile per lei, magari avrebbe potuto esserlo per qualcun'altro, pertanto ha deciso di scriverlo.

L’influencer, che conta quasi 4 milioni e mezzo di followers su Instagram, ha reso noto di aver ricevuto complimenti e messaggi di approvazione da donne che hanno vissuto anche loro lo stesso episodio, signore che hanno subito un tradimento ed il suo libro è stato loro d'aiuto.

Il tema ha toccato non solo ragazze giovani, ma donne di tutte le età. Sempre riguardo al libro, Silvia Toffanin le ha chiesto se qualche ragazza che ha avuto un flirt con Damante l’ha chiamata in seguito alla pubblicazione e Giulia De Lellis ha affermato di no e, in ogni caso, non avrebbe comunque risposto.

Giulia, alla domanda della conduttrice se sta pensando al seguito del libro, ha affermato che, qualora dovesse presentarsi la possibilità, lo scriverebbe.

Focus anche sul suo ex fidanzato, Andrea Damante che da qualche mese ha una relazione con Claudia Coppola. Le è stato chiesto se è al corrente di questa cosa. Giulia ha scherzato fingendo di non saperlo, per poi scoppiare a ridere dicendo che ovviamente lo sa e dice di voler vedere quanto durerà e spera che lui sia felice.

L’influencer ha confermato inoltre di essere rimasta in buoni rapporti con Damante, si sono sentiti per gli auguri di Natale e si sono anche incontrati per un evento.

Ha proseguito dicendo che sono sereni, che hanno condiviso tanto e, nonostante le 'corna', se è stata insieme a lui tutto quel tempo, c'è stato anche dell'altro, si vogliono bene e c'è un legame fra di loro, ma non c'è amicizia: "Non posso considerarmi una sua amica".

Giulia De Lellis e la storia con Andrea Iannone

Riguardo al suo attuale compagno, Andrea Iannone, la De Lellis lo ha definito una persona estremamente buona, generosa, un uomo attento che ama sorprenderla. Oltre ad aver accolto lei nella sua vita, il motociclista ha accolto tutta la sua famiglia. Andrea infatti ha uno splendido rapporto con il fratello di Giulia, con la sorella, le nipotine e i genitori.

Ama stare in famiglia, proprio come lei. L’influencer si ritiene quindi fortunata ad aver incontrato una persona con i suoi stessi valori. I due giovani sono fidanzati da quasi un anno e convivono a Lugano. Giulia ha seguito il pilota in giro per il mondo durante la stagione di MotoGP. Non è particolarmente serena per il suo lavoro, perché è molto sensibile ed ha paura del pericolo che corre ogni volta che gareggia in moto, ma si fida in quanto 'è un grande professionista'.

Giulia sostiene il fidanzato che recentemente è stato coinvolto nella vicenda relativa al doping, risultando positivo anche nel secondo controllo.

Viene poi mostrato e letto questo post che Andrea Iannone ha scritto su Instagram il 17 dicembre 2019, quando è trapelata la notizia relativa al controllo anti doping positivo.

Giulia non può far altro che stare vicino ad Andrea in questo momento particolare della sua vita.

Le polemiche su Sanremo e sui social

Nelle ultime settimane ci sono state diverse polemiche e notizie riguardanti al fatto che Giulia De Lellis sarebbe stata rifiutata come cantante e come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Giulia afferma che non sapeva che ci si potesse proporre nella conduzione e, quindi, ora che lo sa si proporrà l’anno prossimo.

Se la proposta di conduzione per Sanremo dovesse arrivare, lei sarebbe felice di farlo. Silvia Toffanin le chiede come reagisce quando ci sono queste polemiche e Giulia afferma che non ne parla quando legge o sente queste cose.

Si affronta anche un altro tema che tocca da vicino Giulia, quello dei commenti negativi. Fra quelli che le fanno più male e la feriscono, ci sono quelli riferiti al suo fidanzato Andrea Iannone, riguardo la vicenda del doping. Ci rimane male per via di quello che legge in rete, in quanto sa quanto vale il suo fidanzato. Giulia soffre molto anche per i commenti negativi che vengono rivolti nei confronti delle sue nipotine.

Probabilmente queste cose vengono scritte da persone infelici, dice la bella influencer. Nonostante questi episodi, Giulia continua a pubblicare foto di Penelope e Matilde, le figlie di sua sorella Veronica. Si parla poi del desiderio di diventare mamma. La ragazza ha appena compiuto 24 anni e dice che ora è troppo presto, ma vuole essere una mamma giovane, quindi le piacerebbe diventarlo prima dei 30 anni.

Silvia Toffanin afferma che ormai Giulia De Lellis viene paragonata a Chiara Ferragni, sia per il numero di seguaci sui social in costante crescita, sia per l’influenza che ha sui suoi followers.

La conduttrice le chiede se le piace questo paragone, Giulia è felice per questo, ma si sente molto diversa da Chiara, sia per via dell’età, sia per il vissuto. Giulia ha 8 anni in meno di Chiara, non è sposata, mentre Chiara è moglie e mamma. Inoltre, nell'intervista, l'influencer ricorda che lei è nata in un programma televisivo che racconta storie ed ha un modo di comunicare diverso dalla Ferragni. Chiara è nata in un momento in cui non c’era Instagram e comunicava solo con le foto e non attraverso i video. Sottolinea quindi le differenze.

Si affronta poi il tema della privacy sui social, sul comunicare sempre ogni cosa.

A causa di alcuni furti subiti, ora Giulia si protegge non condividendo più tutti i suoi spostamenti, è più riservata. Non dice più dove va, cosa fa, il 30 dicembre a causa di questo raccontare nel dettaglio dove si trova, ha subito un furto che l’ha fatta stare molto male, in quanto ha perso tutti i suoi effetti personali.

Si parla di Maria De Filippi, colei che l'ha scoperta e fatta diventare famosa a "Uomini e Donne". La De Filippi definisce Giulia “un’impunita”. La ragazza afferma che quel programma l’ha aiutata a mordersi la lingua, a pensare prima di parlare. In ogni caso non ha paura a dire ciò che pensa.

Maria De Filippi le dava il consiglio di essere sempre se stessa perché alle persone piace anche questo suo aspetto. Giulia ringrazia per il suo successo Maria.

L’intervista si conclude facendo vedere l’anello di fidanzamento che ha ricevuto da Andrea. E riguardo al matrimonio dice che lei non ha ricevuto ancora nessuna proposta, ma che è pronta ad essere stupita dal fidanzato che non manca mai di farle qualche sorpresa. Silvia Toffanin chiude l'intervista augurandosi di avere un video che immortali quindi la proposta.