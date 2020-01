Il 2020 non è iniziato affatto nel migliore dei modi per Giulia De Lellis, l'ex protagonista di Uomini e donne che ad oggi risulta essere uno dei personaggi più amati di sempre tra quelli 'nati' all'interno della trasmissione di Maria De Filippi. In queste ultime ore, infatti, Giulia ha dovuto fare i conti con un clamoroso furto subito in casa, che le ha lasciato l'amaro in bocca, così come ha spiegato lei stessa attraverso delle Storie postate su Instagram.

'Mi hanno fatto davvero male', ha spiegato la De Lellis, rivelando che i ladri si sono portati via tutto.

Furto in casa per Giulia De Lellis: i ladri le hanno portato via tutto

Il tutto è spiegato da Giulia attraverso delle storie che ha scelto di condividere sui social con i suoi tantissimi fan. In primis l'influencer si è scusata dell'assenza per svariati giorni, che non è passata inosservata ma, purtroppo, l'anno che si è appena concluso non è finito nel migliore dei modi per lei. 'Siamo stati derubati per l'ennesima volta', ha dichiarato la ragazza con l'amaro in bocca.

Giulia non ha nascosto che, a questo giro, i ladri gliel'hanno fatta davvero grossa, al punto che sarà costretta a cambiare il modo di comunicare con i suoi follower sui social. Molto probabilmente, infatti, i topi d'appartamento che hanno svaligiato la sua abitazione hanno spiato i vari movimenti della ragazza proprio dal suo profilo Instagram, dove Giulia è sempre molto attiva, pubblicando decine e decine di storie al giorno per restare in contatto costante con i suoi ammiratori.

'Eviterò di condividere con voi dove mi trovo', ha dichiarato la De Lellis aggiungendo che da questo momento in poi dovrà ridurre il numero di storie che informeranno i fan di dove si trovi e i vari spostamenti che fa da un posto all'altro, proprio "per non servirla su un piatto d'argento ai ladri che sono sempre pronti ad entrare in azione".

Lo sfogo di Giulia contro il ladro: 'Depresso'

'Questi social alimentano le folli idee di gente veramente malata', ha dichiarato la ragazza la quale ha aggiunto che questa volta è rimasta davvero in mutande. 'Mi hanno fatto davvero male', ha dichiarato Giulia incredula, ringraziando poi tutte le persone che le sono state vicine in questi giorni di grande difficoltà, al punto da parlare di 'depressione'.

Non è mancato poi un durissimo monito della De Lellis nei confronti di chi abbia messo a segno il furto all'interno dell'abitazione. 'Depresso, disperato', ha inveito Giulia contro colui/colei che le ha portato via un bel po' di cose personali.