Nella puntata di mercoledì 15 gennaio del GF Vip 4, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, è arrivato l'acceso confronto tra Ivan Gonzalez e Paola Caruso. L'ex bonas di Avanti un altro, rimasta scottata da alcune dichiarazioni di Ivan, si è presentata all'interno della casa più spiata d'Italia con tanto di pupazzo di un serpente in mano. Quando Ivan ha raggiunto la donna, che lo attendeva nell'atrio, si è scatenata una dura lite durante la quale è spuntato anche il nome di Sonia Pattarino, ex fidanzata di Gonzalez conosciuta a Uomini e Donne.

Quest'ultima, stando alle parole della Caruso, sarebbe una delle tante donne sedotte e abbandonate dall'ex tronista.

L'acceso scontro tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez al GF Vip 4

Nel corso della terza puntata del GF Vip 4, Ivan Gonzalez si è trovato faccia a faccia con Paola Caruso, con la quale aveva avuto un breve flirt a Supervivantes. La bella soubrette bionda ha voluto raccontare la sua versione su come sono andate davvero le cose con l'ex tronista. A quel punto, la donna è partita subito all'attacco con Gonzalez, accusandolo di averla illusa come con la maggior parte delle donne dello spettacolo con lo scopo di ottenere un po' di visibilità in televisione: "Io penso che fai questo con tutte le donne.

Non ci metti mai il cuore!".

Poi ha proseguito: "Tu fai questo con tutte le donne e lo hai fatto con Valeria Marini e con Sonia". A questo punto Gonzalez ha risposto difendendo la sua ex fidanzata Sonia Pattarino: "Perché parli di Sonia? Lei non ha mai parlato male di me". Infine, è intervenuto il conduttore Alfonso Signorini che ha consigliato alla Caruso di accettare il fatto di essere stata rifiutata dal bel gieffino spagnolo e di andare avanti: "Evidentemente non era attratto da te, Paola!

Questo non vuol dire che tu non sia bella perché hai tanti argomenti belli".

Il pubblico di Twitter curioso sulla love story tra Gonzalez e la Pattarino

Il duro scontro tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez al GF Vip 4 è stato piuttosto breve, ma ha acceso numerose curiosità nei telespettatori. Questi ultimi si sono riversati su Twitter per sapere qualche dettaglio in più sulla storia d'amore tra Gonzalez e Sonia Pattarino, nata all'interno di Uomini e Donne e naufragata quest'estate.

"Comunque la cosa di Sonia la vogliamo sapere, che sia da Barbara al GF Vip o nelle storie dove Sonia asfalta Ivan, ma la vogliamo sapere" - ha commentato un utente su Twitter. Poi c'è chi avrebbe preferito che entrasse la Pattarino al posto della Caruso: "Il teatrino avrebbe avuto più senso se avessero invitato Sonia e non Paola. Il GF è solo per fare tornare in visibilità gente che ne ha persa".

Comunque la cosa di Sonia la vogliamo sapere , che sia da Barbara a #GFvip o nelle storie dove Sonia asfalta Ivan , ma vogliamo sapere . — madฯ the swฯsh girl (@madswish_) January 15, 2020