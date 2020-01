Prosegue l'appuntamento in prime time con il Grande Fratello Vip 4, il fortunato Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Oggi lunedì 27 gennaio andrà in onda una nuova puntata in diretta televisiva. Nelle scorse ore si è appreso che il televoto che è stato aperto lo scorso venerdì sera risulta sospeso dopo che una delle concorrenti è stata costretta ad abbandonare la casa più spiata d'Italia per un problema di salute. Parliamo della scrittrice Barbara Alberti, che già da un po' di ore non è presente in casa.

Televoto sospeso al Grande Fratello Vip dopo il malore della Alberti

L'annuncio è arrivato dalla pagina ufficiale Instagram del reality show Mediaset, dove è stato pubblicato un comunicato ufficiale. La produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha fatto sapere che il televoto di questa settimana che vedeva protagonisti Barbara Alberti, Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese è stato definitivamente sospeso. Il motivo ha a che fare con l'abbandono momentaneo dalla casa della Alberti, la quale è dovuta uscire a causa di un'indisposizione.

A comunicare la notizia dell'uscita dall'abitazione della Alberti era stata sempre la pagina ufficiale Instagram del GF Vip 4 con un comunicato pubblicato sabato pomeriggio. In quel caso la la produzione faceva sapere che la concorrente era stata accompagnata in una struttura sanitaria per essere sottoposta ad un controllo medico.

Barbara Alberti fuori dalla casa del Grande Fratello Vip per un'indisposizione

A quanto pare, però, la situazione è stata più 'seria' del previsto dato che la Alberti non rientrerà in casa almeno fino a domani sera e per questo motivo si è deciso di optare per la sospensione del televoto settimanale. La produzione, però, ha fatto sapere che tutte le persone che avevano già espresso la propria preferenza verranno rimborsate.

Va detto che gli ultimi giorni all'interno della casa non erano stati per niente facili per la Alberti, la quale si era scagliata duramente anche contro la produzione e lo stesso conduttore del reality show. In particolar modo Barbara non aveva gradito alcuni montaggi che erano stati fatti, nei quali secondo lei la descrivevano in maniera completamente diversa da com'è realmente. 'Io me ne vado, hanno trasmesso solo cose ignobili di me', diceva la Alberti visibilmente indignata.

E poi ancora, parlando con gli altri inquilini del GF Vip, la Alberti aveva rivelato di aver firmato un contratto secondo il quale, se decidesse di lasciare prima il gioco, non perderebbe i soldi guadagnati fino a questo momento.