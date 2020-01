L'attesa per il ritorno del Grande Fratello Vip sta per finire e, il prossimo 8 gennaio, gli appassionati del reality potranno finalmente gustarsi la puntata d'esordio di questa quarta edizione. Dopo le prime tre stagioni presentate da Ilary Blasi, quest'anno la conduzione è stata affidata ad Alfonso Signorini, il quale ha scelto due opinionisti inediti che lo affiancheranno in studio in tutte le puntate: Wanda Nara e Pupo. I due accompagneranno il conduttore in questa nuova avventura e dai promo in onda in questi giorni sembra proprio che non risparmieranno critiche e commenti pungenti ai concorrenti della casa più spiata d'italia.

Wanda Nara e Pupo nuovi opinionisti del Gf Vip 4

Una coppia inedita quella formata da Wanda Nara e Pupo, nuovi opinionisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip al via il prossimo 8 gennaio su Canale 5. Novità anche alla conduzione: Alfonso Signorini, già ospite fisso del programma nelle passate edizioni condotte da Ilary Blasi. Wanda e Pupo preannunciano scintille nel loro nuovo ruolo. La Nara, già opinionista del talk sportivo Tiki Taka, promette di dire la sua senza peli sulla lingua, mentre il cantante di 'Gelato al cioccolato' potrebbe essere l'ago della bilancia, pronto a fare da mediatore nelle varie discussioni che si andranno a creare.

La prima puntata del Gf Vip 4 in onda mercoledì 8 gennaio su Canale 5

Si preannuncia un'edizione ricca di novità quella che vedrà Alfonso Signorini al comando e che debutterà in prima serata su Canale 5 mercoledì 8 gennaio. Dalle anticipazioni si apprende che la seconda puntata del reality verrà trasmessa già Il prossimo 10 gennaio, dando la possibilità ai telespettatori di conoscere meglio i protagonisti del Reality Show in breve tempo.

Tra i concorrenti spiccano alcuni nomi molto apprezzati sui social, come quello del cantante Pago e dell'ex madre natura Paola di Benedetto. Tra gli altri, anche Antonella Elia, diventata celebre ai tempi di 'Non è la Rai' e pronta a mettersi in gioco insieme a molti altri compagni di avventura. Nella puntata d'esordio verranno presentati i concorrenti, tra i quali anche quattro ex gieffini: Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia, pronti a ritornare nella casa più spiata d'Italia a distanza di parecchi anni dalla loro prima apparizione in tv.

In attesa di conoscere da vicino tutti i protagonisti di questa quarta edizione e di vedere come se la caveranno i nuovi opinionisti del programma, l'appuntamento è fissato per mercoledì 8 gennaio, a partire dalle 21:25 circa su Canale 5. Si ricorda inoltre che, dal 9 gennaio, le reti Mediaset trasmetteranno le consuete strisce giornaliere, per dare modo ai fan del Grande Fratello di rimanere aggiornati su quanto accade nella casa di Cinecittà.