Sono passati alcuni giorni da quando Barbara Eboli - la compagna di Licia Nunez - aveva pubblicato un post misterioso che lasciava pensare ad una rottura fra le due. Ieri sera, in una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, Barbara è entrata nella casa per avere un confronto con la compagna Licia.

Licia Nunez: 'Barbara è l'altra metà dell'amore'

Signorini ha mandato in onda una clip che riassumeva ciò che è successo la scorsa puntata, dal post sui social di Barbara Eboli all'incredulità della Nunez.

Barbara in un post sui social sembrava chiudere la storia con la compagna per via di un gesto - compiuto da Licia - che credeva essere 'solo loro'. Licia ha dichiarato: 'Sono stati e continuano ad essere giorni veramente difficili per me'. E ha spiegato: 'L'unica cosa a cui ho pensato è stato quello che ho raccontato ad alcune mie amiche dentro la casa. Quando Barbara mi dice che mi ama io rispondo 'idem'. Ho sofferto tanto nella mia vita e l'elemento centrale è sempre stato l'amore. Probabilmente, ho amato più gli altri che me stessa.

Non ho mai avuto una storia d'amore con Licia, ma poi ho incontrato Barbara che mi ha insegnato prima ad amare me stessa e poi gli altri. Lei è per me l'altra metà dell'amore'.

Barbara Eboli: 'Hai eclissato il tuo presente, fuori mi hanno tritata'

Nel frattempo è entrata nella casa Barbara Eboli e Licia Nunez le si è avvicinata, chiedendole preoccupata: 'Che è successo amore?'. La sua compagna risponde: 'Resta lì, perché altrimenti faccio fatica.

Non hai proprio idea di come sto io vero? Per me, fuori, non è stato facile dal primo giorno che sei entrata qui dentro'. Barbara è sembrata molto arrabbiata e ferita dal comportamento della compagna e ha spiegato: 'Sapevamo che poteva uscire il passato, ne abbiamo parlato tante volte. La tua voglia di verità era forte, ma per tre settimane - 24 ore su 24 - hai parlato di 10 anni fa. E l'hai fatto in un modo che ho fatto fatica a riconoscerti.

Non solo hai parlato del tuo passato, ma hai anche eclissato il tuo presente. Non hai idea di quello che ho dovuto subire fuori da qui. Mi hanno tritata'.

Barbara spiega alla compagna Licia che fuori dalla casa del GF Vip, il pubblico ha pensato che il loro matrimonio fosse finto e che Licia fosse ancora innamorata della sua ex compagna Imma Battaglia. E ha continuato: 'Mi hai fatto male. Tu hai detto che il messaggio ti ha fatto male, ma io sono stata male tre settimane. Io ho difeso la nostra storia, mentre tu continuavi a parlare dell'altra persona, ancora e ancora. E poi, che cosa scopro? Il nostro gesto, quello in cui ti baci l'anello' facendo riferimento al fatto che non fosse solo loro.

Barbara si riferiva al gesto esclusivo di Licia di baciare il loro anello di matrimonio, azione che Barbara ha scoperto essere una costante per Licia dato che lo stesso gesto lo rivolgeva alla Battaglia anni prima.

Barbara alla compagna Licia: 'Attenta, altrimenti non mi trovi più'

Barbara Eboli ha raccontato di aver scritto quel famoso post di notte in lacrime: 'Ho passato tre settimane di m...a, in cui l'Italia intera mi ha massacrata. Ti sei infognata raccontando una storia marcia. Mi hai coinvolta in qualcosa in cui non volevo essere coinvolta. Doveva essere il GF della rinascita, per me e per te.

Hai concesso spazio a persone assurde. Per tre settimane io qui non sono esistita. Se sono qua non è perché ti ho lasciato, ma perché volevo farti tornare alla realtà. Fuori è cattiva la gente'. E aggiunge: 'Non baciare più l'anello, perché mi sembra un sacrilegio paragonare questo bacio ad altri baci. Io non me ne sono andata, ma voglio vedere altro da ora in poi, ok?'.

Licia Nunez - forse resasi conto di aver esagerato nel rivangare il passato - ha replicato: 'C'è il vuoto quando vado a dormire la sera e il vuoto quando mi sveglio il mattino, perché sei tu l'altra metà dell'amore'. 'Allora dillo', l'ha incalzata la compagna.

Alla domanda del conduttore se Barbara volesse ancora stare insieme a Licia, lei ha risposto: 'Io la amo'. Anche Licia le ha sussurrato all'orecchio di amarla. Le due si sono poi scambiate un tenero bacio. Barbara ha concluso: 'Guarda che non passa così. Io ti guardo ogni giorno, vedi di non fare cavolate, altrimenti non mi trovi più'.