L'avventura di Licia Nunez al Grande Fratello Vip ha avuto un risvolto inaspettato negli ultimi giorni: l'attrice, infatti, ha scoperto in diretta Tv di essere stata lasciata dalla compagna, e da allora è crollata. La scorsa notte, chiacchierando con Clizia Incorvaia, la donna si è lasciata andare ad uno sfogo che sta facendo molto discutere: nel passato dell'ex protagonista de "Le tre rose di Eva", c'è la perdita di un figlio che tutt'ora non ha ancora superato.

Licia si racconta al Grande Fratello Vip: 'Una vita di m...'

Sono passati pochi giorni da quando Licia Nunez è stata messa al corrente della drastica decisione che ha preso la sua fidanzata: Barbara Eboli, tramite un post caricato su Instagram, ha scelto di mettere fine alla relazione con la concorrente del Grande Fratello Vip.

Se inizialmente si è mostrata piuttosto spiazzata dalle poche informazioni che le ha fornito Alfonso Signorini su questa vicenda, è nelle giornate successive alla diretta del reality che l'attrice si è lasciata prendere dallo sconforto.

La donna ha versato molte lacrime nella Casa dopo aver scoperto di essere stata lasciata, soprattutto perché sostiene di non capire le ragioni che hanno spinto la sua ormai ex dolce metà a compiere questo gesto.

Nello sfogarsi con i compagni d'avventura, però. Licia ha reso pubblica una parte della sua vita che è sempre stata privata. Chiacchierando in particolare con Clizia Incorvaia, la Nunez ha fatto sapere di aver subito un aborto spontaneo circa 17 anni fa, un dolore enorme che non ha ancora superato.

Licia disperata al Grande Fratello Vip per l'addio di Barbara

Provando a ripercorrere con la mente il suo percorso all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, Licia si è lasciata andare al seguente sfogo: "Ho sempre espresso a Barbara il desiderio di avere un figlio, e vedi ora cosa sta succedendo? Da quando ho perso il mio, vivo tutto a metà e non mi sento completa perché mi manca quell'altra parte".

"Questa è una vita di m..., Non riesco né a dimenticare né a capire lei, alla quale non ho mai fatto mancare nulla", ha aggiunto l'attrice tra i singhiozzi davanti ad una commossa Clizia.

La Nunez, dunque, non si capacita del fatto che la Eboli, con la quale faceva coppia da più di due anni, abbia deciso di mettere fine alla loro storia d'amore con uno scarno messaggio pubblicato su Instagram. La donna, inoltre, non riesce a credere che la sua ormai ex fidanzata le abbia voltato le spalle perché gelosa di Imma Battaglia e dei racconti che ha fatto davanti alle telecamere sul loro amore passato.

Possibile confronto tra Licia e la sua ex alla settima puntata del Grande Fratello Vip

Da quando ha scoperto di essere tornata single, Licia non si dà pace: la concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, sta vivendo giornate tristi nella Casa e si sta ponendo tante domande sul perché la sua bella storia d'amore è finita.

Stando a quello che si vocifera in rete, però, già domani 27 gennaio la Nunez dovrebbe essere aggiornata sulle motivazioni che hanno spinto la sua Barbara a lasciarla tramite i social network. È stata la stessa attrice a chiedere in diretta Tv di avere un immediato confronto con la persona che l'ha mollata con un post Instagram per ragioni che lei non riesce a comprendere.

Lunedì sera, dunque, andrà in onda una nuova puntata del reality e, con ogni probabilità, il faccia a faccia tra Licia e l'ex compagna sarà uno dei momenti più attesi dai telespettatori.

Nel corso dell'appuntamento di domani con il GF Vip, inoltre, si scopriranno le sorti di Barbara Alberti: dopo aver minacciato di ritirarsi perché non se la sente di fare le nomination, la scrittrice è stata portata in ospedale per dei controlli medici e non si sa ancora se rientrerà nella Casa oppure no.