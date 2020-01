Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 4. Per la prima volta, quest’anno, il reality è condotto da Alfonso Signorini, affiancato da due opinionisti: Wanda Nara e Enzo Ghinazzi in arte Pupo. La prima puntata ha visto l’ingresso dei concorrenti all’interno della casa e le prime nomination. La puntata non ha visto però l’ingresso di tutti i concorrenti, in quanto una parte del cast entrerà venerdì.

Il riassunto dell'ingresso dei concorrenti

Il primo concorrente ad entrare è stato Michele Cucuzza, vittima di uno scherzo organizzato con la complicità della seconda concorrente, Rita Rusic.

A seguire sono entrati Andrea Denver, Paola di Benedetto, che viene accolta con una torta per festeggiare i suoi 25 anni, Antonella Elia, Adriana Volpe, Pago, Fabio Testi, Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro e Licia Nunez.

Tra i nuovi entrati, l'ingresso più stravagante è stato quello di Antonella Elia. La showgirl infatti si è messa a correre all'impazzata e buttarsi tra la folla e poi non è entrata dalla porta rossa, bensì attraverso dei condotti in cui le venivano gettate addosso vernici colorate e spruzzi d'aria, per poi ritrovarsi in una stanza di vetro, separata dal resto della casa.

La Elia è stata invitata a baciare attraverso il vetro Michele Cucuzza e, proprio mentre i due si scambiavano un bacio, un freeze ha reso tutto molto più complicato.

Il ruolo dei quattro ex gieffini

All'interno della casa più spiata d'Italia, a distanza di 20 anni, hanno fatto il loro ingresso anche 4 ex gieffini della prima edizione. Per primi sono entrati Salvo Veneziano e Sergio Volpini, mentre gli altri due entreranno la prossima settimana. I concorrenti indossavano delle tute e la maschera di Signorini e Pupo, hanno rubato il cibo e sono corsi nella stanza definita ''privè''. In questa stanza, alla fine della puntata, li ha raggiunti il primo nominato dalle donne vip, ovvero Fabio Testi.

Il capitolo Serena Enardu e Pago

Dopo l'ingresso di Pago Signorini ha chiamato il diretto interessato, invitandolo a raggiungerlo in una stanza.

Una volta dentro, il cantante ha visualizzato dei video di Temptation Island Vip e di come è finita la storia d'amore con Serena. Alfonso ha chiesto al diretto interessato cosa ne pensasse e lui ha affermato che è single e quel capitolo è ormai chiuso. Poco dopo Alfonso ha aperto un televoto in cui il pubblico da casa dovrà decidere se far rimanere nella casa per una settimana Serena Enardu o meno per un chiarimento definitivo con il suo ex fidanzato, Pacifico.

Gli ascolti della prima puntata

La prima puntata del GF Vip, andata in onda mercoledì 8 gennaio 2020, ha tenuto incollati davanti allo schermo 3.405.000 telespettatori, per un totale di 20.14% di share. Ottimo risultato, ma che non è bastato a far vincere la sfida degli ascolti, perché a trionfare la serata è stato il film di Heidi, in onda su Rai 1, che ha raggiunto 4.437.000 telespettatori, per un 19.73% di share.

La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda Venerdì 10 gennaio, con l'ingresso dei restanti concorrenti e nuove nomination.