Rita Rusic e Adriana Volpe sembra che non si stiano molto simpatiche: gli ultimi giorni di convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip, infatti, sono stati difficili per le due. Soprattutto la produttrice di origini croate si è mostrata più volte insofferente nei confronti di quello che dice la conduttrice trentina, e l'ha ribadito con toni piuttosto accesi anche qualche ore fa: l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, infatti, ha 'stroncato' in malo modo la coinquilina e un discorso che le stava facendo.

Rita litiga con Adriana dopo la settima puntata del Grande Fratello Vip

Sono state definite da tutti le "donne alfa" della quarta edizione del GF Vip, anche per questo Adriana Volpe e Rita Rusic non perdono occasione per scontrarsi nella Casa. Poche ore fa, dopo essersi confrontate con toni accesi nel corso della settima diretta, le due si sono rese protagoniste di un nuovo battibecco davanti alle telecamere.

Mentre l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori era a tavola con alcuni compagni d'avventura, le si è avvicinata la presentatrice, che aveva l'intenzione di chiarire con lei un'incomprensione risalente al giorno prima.

"Ti dico la verità: ho votato te ma non mi fisso su quello. Se tu superi la nomination e ci fanno votare sia uomini che donne...", ha esordito l'ex volto Rai, prima di rendersi conto che la coinquilina stava alzando gli occhi al cielo.

"Se mi guardi quando ti parlo, non faresti male", ha tuonato la Volpe, scatenato la furente reazione della Rusic.

Lo sfogo della Rusic al Grande Fratello Vip

"Non sono obbligata.

Questo tono da maestrina a me non piace. La maestra falla con Magalli ma non con me e non rompere i co..., grazie", ha detto Rita davanti ad un'attonita Adriana.

"Sono già andata a scuola, sono più vecchia di te e non ho bisogno di maestre", ha aggiunto la Rusic questo pomeriggio nella Casa del Grande Fratello Vip 4.

A questo punto, la Volpe ha preferito non replicare alla provocazione della compagna d'avventura ed ha continuato il discorso che stava facendo sulle nomination, rivolgendosi esclusivamente a Michele Cucuzza, che ha assistito in silenzio a tutta la scena.

Rita è in nomination al Grande Fratello Vip

Ad alimentare la poca simpatia che la Rusic ha sempre nutrito per la Volpe, sono state sicuramente le nomination che quest'ultima le ha fatto: da due puntate a questa parte, infatti, Adriana vota a sfavore di Rita, mettendola ogni volta a rischio eliminazione.

Ieri, durante la settima diretta del Grande Fratello Vip 4, l'ex presentatrice Rai ha nominato di nuovo la Rusic e l'ha fatto nel segreto del Confessionale.

L'ex moglie di Cecchi Gori, però, ha scoperto tutto nelle ore successive alla fine della trasmissione e si è lamentata parecchio, soprattutto perché il voto di Adriana, sommato a quello di altri, l'hanno fatta finire in nomination.

Il televoto che si concluderà venerdì 31 gennaio, infatti, vede sfidarsi Rita Rusic, Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese: uno di loro, tra pochi giorni lascerà definitivamente il gioco.