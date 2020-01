L'esordio della quarta edizione Vip del Grande Fratello, è stato all'insegna dei colpi di scena: il reality, infatti, è partito dando ampio spazio ad una storia d'amore che l'estate scorsa è stata sulla bocca di tutti.

Alfonso Signorini ha parlato della discussa rottura a Temptation Island tra Serena Enardu e Pago: all'insaputa del cantante, il conduttore ha aperto un televoto che permette ai telespettatori di decidere se la sarda potrà abitare per una settimana nella Casa, avendo la possibilità di confrontarsi con l'ex fidanzato.

Serena e Pago forse a confronto venerdì 10 gennaio

Ieri sera, mercoledì 8 gennaio, è iniziato il Grande Fratello Vip: oltre a presentare al pubblico la maggior parte dei concorrenti del cast, Alfonso Signorini si è occupato in modo approfondito della vita sentimentale di Pago. Dopo aver mostrato ai telespettatori un riassunto di quello che è successo a Temptation Island Vip pochi mesi fa, il conduttore del reality ha fatto sapere che Serena Enardu era in studio per fare un importante annuncio.

La sarda, che ha osservato sorridente e commossa l'ingresso dell'ex nella Casa, ha detto di volere un chiarimento definitivo con lui: sebbene si siano lasciati da tempo, tra i due ci sarebbe ancora qualcosa di irrisolto, che potrebbe risolversi proprio davanti alle telecamere di Canale 5.

Il presentatore, dunque, ha spiegato che il futuro dell'ex tronista di Uomini e Donne è nelle mani del pubblico: saranno gli spettatori, infatti, a decidere se Serena potrà confrontarsi con Pago tra le mura di Cinecittà oppure no.

Durante la prima puntata del nuovo GF Vip, dunque, è stato aperto un televoto che chiede al pubblico di scegliere se la Enardu potrà entrare nella Casa e restarci una settimana intera: il risultato sarà svelato nel corso della diretta di venerdì 10 gennaio, giorno nel quale il cantante sarà messo al corrente di tutto quello che sta succedendo a sua insaputa.

Pupo si è mostrato il più scettico circa le buone intenzioni di Serena (l'opinionista ha ipotizzato che la donna voglia partecipare al programma più per ripulirsi l'immagine che per trovare un punto d'incontro con l'ex compagno), mentre Wanda Nara è stata più morbida e ben disposta nei suoi confronti.

Fabio Testi 'eliminato', va a vivere con gli ex gieffini

La prima puntata del Grande Fratello Vip 4, è stata contrassegnata dall'ingresso di quasi tutti i concorrenti del cast nella Casa: Antonella Elia, Rita Rusic, Michele Cucuzza e tanti altri si sono presentati al pubblico ieri, 8 gennaio.

Nel corso della serata d'esordio del reality, c'è stato tempo per festeggiare i 25 anni di Paola Di Benedetto: la ragazza è stata omaggiata con un mazzo di rose rosse e un video messaggio da parte del fidanzato Federico Rossi.

Sergio Volpini, Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia sono stati fatti accomodare nel privè, mentre Fabio Testi (eliminato dalle donne della Casa) è andato a far loro compagnia alla fine della diretta.