Ieri nella casa del GF Vip tra le concorrenti ufficiali c’è anche l’attrice Licia Nunez, da tutti ricordata per la sua partecipazione alla fiction ''Le tre rose di Eva''. Poco prima di varcare la porta rossa della casa più spiata dagli italiani, ha rivelato di aver avuto una lunga relazione con Imma Battaglia. Dalle sue parole sembrava evidente un presunto tradimento proprio di Imma con Eva Grimaldi, sua attuale compagna e moglie da qualche mese. Licia non le ha mandate certamente a dire, suscitando la reazione del web e in particolare di Vladimir Luxuria.

L’opinionista si è subito riversata su Twitter dove ha espresso delle parole molto dure nei confronti di Licia: ''Trovo scorretto come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione''. Il confronto tra le due donne è abbastanza quotato nel corso delle prossime settimane.

Imma Battaglia ha tradito Licia Nunez con Eva Grimaldi?

Vladimir Luxuria non ci sta che passi un’immagine sbagliata di Imma Battaglia, donna che lei ha sempre trovata corretta e leale nei confronti di Licia, la quale aggiunge: ‘’Sono sicura che Imma avrà modo di chiarire’’.

Che sia il preludio di un ingresso di Imma e della sua compagna Eva nella casa più famosa d’Italia? Talaltro nel corso di questa prima giornata Licia ha raccontato altri dettagli sulla sua storia con Imma Battaglia e del momento in cui si sono lasciate. L’attrice ha dichiarato di sentirsi ancora con Imma, in particolare per scambiarsi gli auguri. Imma la chiama principessa. Tra le due, come ha avuto modo di raccontare Licia, c’è un bel rapporto di complicità, di rispetto e stima reciproca.

Vladimir risponde agli attacchi del web

Questa storia sarà sicuramente destinata a tenere banco nel corso delle settimane di gioco. Era inevitabile che l’attacco di Vladimir non passasse inosservato sui social. Sono stati tanti gli utenti che si sono schierati dalla parte della concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Sempre su Twitter, la tagliente opinionista ha affermato: ‘’Sono affari miei difendere un’amica e una compagna di mille lotte e nessuno può impedirlo’’. Parole molto dure, su cui avranno modo di riflettere gli autori del programma.

Adriana Volpe nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Tra le concorrenti che sarà destinata a far parlare di sé, vi è sicuramente Adriana Volpe. La famosa e storica conduttrice della Rai dopo una fine abbastanza burrascosa con la sua azienda, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco, iniziare una nuova avventura professionale e personale. Tra i suoi scopi, Adriana ha dichiarato di voler farsi conoscere al grande pubblico nella sua quotidianità, fare conoscere un altro aspetto della sua persona. Questa potrebbe anche essere un’ importante occasione lavorativa per la Volpe, che dopo l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, potrebbe approdare alla guida di un programma Mediaset.