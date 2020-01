Grey's Anatomy, il telefilm ideato nel lontano 2005 da Shonda Rhimes, si appresta a tornare sui teleschermi americani giovedì 23 gennaio. Per l'occasione il network proporrà uno speciale di due ore che consisterà nel tanto atteso crossover con Station 19, secondo spinoff del Medical-Drama. A due settimane esatte dal debutto, la showrunner della serie ha rilasciato un'interessante intervista al sito web TvLine nella quale ha smentito l'arrivo di uno spinoff incentrato sulla vita di Alex Karev e Richard Webber al Pac North General Hospital.

Alex Karev e Richard Webber non abbandoneranno Grey's Anatomy

I primi nove episodi della sedicesima stagione di Grey's Anatomy hanno proposto degli scenari del tutto inaspettati che hanno coinvolto i personaggi di Alex Karev e Richard Webber. In seguito al licenziamento messo in atto da Miranda Bailey, i due chirurghi hanno infatti intrapreso una nuova avventura lavorativa tra i corridoi del Pac North. Una scelta inaspettata che ha portato i fan del Medical-Drama ad ipotizzare l'imminente arrivo di un nuovo spinoff ambientato nel fatiscente ospedale di Seattle.

A far chiarezza sulla questione è intervenuta Krista Vernoff, la quale ha categoricamente smentito questa possibilità. Ecco le parole della showrunner:

"Non realizzerò uno spinoff basato su questa storia. Tutto è nato dalla domanda: 'Cosa succede quando la Bailey decide di licenziare tutti?'. Quando sei uno sceneggiatore non puoi licenziare quattro persone e poi dire: 'Sono tornati tutti al lavoro!'. È per questo che abbiamo dovuto trovare una soluzione realistica ed è così che è nato il Pac-North."

Sebbene sia stato chiarito che non verrà realizzato un nuovo spinoff e che Alex e Richard rimarranno, a tutti gli effetti, dei personaggi di Grey's Anatomy, la permanenza dei due chirurghi al Pac-North non si concluderà molto presto. Krista Vernoff ha infatti dichiarato di aver in serbo dei piani molto divertenti per loro.

Giacomo Gianniotti continuerà ad interpretare lo specializzando Andrew DeLuca

In attesa di scoprire le novità che coinvolgeranno Alex e Richard, l'attenzione dei fan di Grey's Anatomy si è riversata su un altro amatissimo personaggio della serie: Andrew DeLuca. L'attore, nella serata di ieri, ha infatti postato un lungo sfogo su Instagram nel quale ha espresso tutto il suo risentimento circa il fallimento di un misterioso progetto lavorativo. Le storie, immediatamente rimosse, non sono però sfuggite all'attenzione dei fan che hanno immediatamente ipotizzato l'imminente abbandono dell'attore al Medical-Drama che l'ha reso famoso. A far chiarezza su quanto accaduto è intervenuto l'autorevole sito TvGuide che ha rassicurato i fan circa la permanenza dell'attore nel cast di Grey's Anatomy.