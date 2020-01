La sedicesima stagione di Grey's Anatomy tornerà sui teleschermi americani giovedì 23 gennaio. Per quella data, la ABC trasmetterà il decimo episodio che consisterà in uno speciale crossover con Station 19. A una settimana esatta dalla premiere invernale, il sito web TvLine ha offerto una panoramica sulle prossime storyline che coinvolgeranno i più amati protagonisti del Medical Drama. Tra i tanti spoiler, quello che ha maggiormente attirato l'attenzione dei fan riguarda la gravidanza della dottoressa Shepherd.

A tal proposito, Krista Vernoff ha chiarito che la paternità del bambino che Amelia porta in grembo rappresenta ancora un mistero. Nonostante la reazione sbalordita del neurochirurgo circa la linea temporale del concepimento, Krista Vernoff ha infatti assicurato che né la futura mamma né i fan conoscono per certo chi, tra Owen Hunt e Atticus Link, è il vero padre del bambino.Ecco le parole della showrunner a tal proposito: "È ancora un mistero".

Grey's Anatomy 16x10: una coppia prenderà una scelta importante

Micheal Ausiello ha poi rilasciato qualche interessante anticipazione riguardante il futuro di una misteriosa coppia. Stando alle parole del giornalista, pare infatti che un medico del Grey Sloan Memorial prenderà un'importantissima decisione riguardante la sua vita sentimentale. Una scelta che avrà ripercussioni molto forti e finirà per influenzare parecchio il misterioso personaggio in questione.

Ecco le dichiarazioni di Ausiello: "L'episodio del 23 gennaio include un importante punto di svolta per una coppia e una grande decisione che sicuramente perseguiterà il dottore che la metterà in atto."

Come se non bastasse, il giornalista ha poi anticipato che durante il crossover con Station 19 ci saranno delle scene dedicate a Ben Warren e Teddy Altman. Come riportato su Tvline pare infatti che Kim Raver e Jason George abbiano girato" una scena davvero adorabile" che svelerà qualche particolare in più sui personaggi da loro interpretati.

Grey's Anatomy, Ausiello sull'addio ad Alex Karev: 'Verrà affrontato nella premiére invernale'

Infine, il sito web TvLine si è concentrato su un'altra attesissima storyline, quella che riguarda l'abbandono di Alex Karev. Dopo l'addio di Justin Chambers al set di Grey's Anatomy, i telespettatori del Medical Drama non hanno mai smesso di interrogarsi sul destino dell'amatissimo "Dottor Lucifero". A far chiarezza sull'argomento è intervenuto Micheal Ausiello.

Il giornalista ha infatti chiarito che le sorti di Karev saranno svelate durante la puntata 16x10, anche se l'intera vicenda non si concluderà nel corso della premiere invernale. Ecco le sue parole: "Il destino di Justin Chambers verrà affrontato nella premiere invernale della prossima settimana, ma non in un modo tale da chiudere la questione."