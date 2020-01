Nelle ultime due settimane non si è parlato d'altro in tutto il mondo: Harry e Meghan, duchi di Sussex, hanno deciso di uscire dalla Royal Family per incominciare a "essere finanziariamente indipendenti" e vivere tra Canada e Regno Unito, con buona pace della Regina Elisabetta. La sovrana aveva indetto un summit, durante la scorsa settimana, durante la quale era stato deciso che per i duchi ci sarebbe stato un periodo di transazione e che la famiglia appoggiava le loro scelte.

La Regina Elisabetta rilascia un altro comunicato ufficiale

A distanza di pochi giorni dal dibattito tenutosi nella residenza natalizia della Regina Elisabetta, i canali social della Sovrana hanno rilasciato un nuovo comunicato da lei personalmente redatto, che entra maggiormente nel dettaglio riguardo l'uscita dei Duchi dalla Famiglia Reale. "Harry, Meghan ed Archie saranno sempre dei membri molto amati della mia famiglia", così attacca la Regina nella sua nota personale, chiamando per la prima volta i Sussex con i loro nomi di battesimo, soffermandosi particolarmente sul fatto che riconosca le sfide che hanno dovuto affrontare "a causa della pressione mediatica durante gli ultimi due anni".

"Li voglio ringraziare per il lavoro che hanno fatto per questo Paese e per il Commonwealth", continua, "e sono particolarmente orgogliosa di come Meghan sia così rapidamente diventata una di famiglia", mettendo così a tacere ogni indiscrezione che voleva la sovrana furiosa con la moglie di suo nipote.

A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020

Il futuro di Harry e Meghan

A suggellare quanto scritto dalla Regina, Buckingham Palace ha rilasciato una nota aggiuntiva che spiega formalmente le conseguenze di questo "nuovo modello", il quale entrerà formalmente in vigore nella primavera di quest'anno.

Chiarito che "il Duca e la Duchessa di Sussex sono grati alla Famiglia per il supporto che stanno ricevendo", il comunicato si sofferma su come adesso i Duchi dovranno "farsi indietro" dai doveri reali, inclusi gli appuntamenti militari.

Harry e Meghan non riceveranno più fondi pubblici per svolgere i loro compiti da membri attivi della Famiglia Reale, e potranno lavorare per guadagnare i propri soldi; inoltre, potranno mantenere i loro patronati e le loro associazioni private (come gli Invictus Games, giochi sportivi per i reduci di guerra disabili), ma non potranno più "rappresentare formalmente la Regina", quindi effettuare visite a suo nome.

Ancora, non potranno più utilizzare i titoli di HRH, ovvero Sua Altezza Reale, non essendo più "membri lavoratori della Royal Family", ma rimarranno semplicemente Duca e Duchessa di Sussex. Il comunicato spiega anche come i duchi abbiano "condiviso il desiderio di rimborsare le ristrutturazioni del Frogmore Cottage", ovvero la loro residenza inglese, pagata grazie ai fondi che il governo eroga alla monarchia.

L'unico dettaglio non chiarito dal comunicato riguarda la sicurezza di Harry e Meghan, che verrà "stabilita da processi indipendenti".

Gli impegni futuri dei Sussex

I Sussex sarebbero già al lavoro per costruire il proprio impero: dopo aver registrato mesi fa il marchio "Sussex Royal" su migliaia di prodotti, Meghan sarebbe in trattative con la Disney per doppiare un nuovo film di animazione. Il compenso dovrebbe andare in beneficenza ad un'associazione che si occupa di elefanti.

Harry, dal canto suo, è ancora in Inghilterra per chiudere definitivamente le trattative, mentre la moglie si è già trasferita in Canada con il figlio Archie, una sua amica e la fidata tata: il personale che seguiva la coppia a Londra verrà riassegnato. Qualche giorno fa la Duchessa ha fatto la sua prima uscita pubblica dopo le ultime novità: ha visitato un centro per donne in difficoltà.

I due hanno aperto un nuovo sito web, e si stabiliranno in Canada, in una villa milionaria: Meghan, secondo alcune indiscrezioni, starebbe programmando di spostarsi più in là a Los Angeles.