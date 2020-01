La storia d'amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra stia procedendo a gonfie vele. Dopo i numerosi tira e molla questa volta, pare sia davvero quella giusta. Pochi credevano che i due sarebbero riusciti a trovare un punto d'incontro e invece da quando sono usciti dal programma sembrano andare d'amore e d'accordo. A testimoniare la serenità ritrovata scatti e storie che entrambi condividono sui rispettivi social network, per la gioia dei numerosi fans che vorrebbero vederli all'altare. Come molti ricorderanno Riccardo ha fatto ad Ida una romantica proposta di matrimonio che la donna prima ha rifiutato poi in seguito, accettato felicemente.

Riccardo un po' di tempo fa, aveva postato su Instagram una storia in cui mostrava una sorpresa organizzata per Ida. Nel video, il tarantino per la seconda volta regalava alla dama Bresciana il famoso anello di fidanzamento. Durante le vacanze natalizie molti temevano fossero di nuovo in crisi, e invece le immagini condivise nei giorni scorsi su Instagram hanno dimostrato l'esatto contrario. Vediamo come hanno trascorso le festività insieme sempre più innamorati e complici.

Passione alle stelle tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Dopo aver trascorso il Natale con le rispettive famiglie, Ida e Riccardo si sono ritrovati per attendere insieme l'arrivo del 2020. Era dal 17 settembre che i due non apparivano insieme sui social. Molti cominciavano a nutrire i primi dubbi sul loro ritorno di fiamma. Invece le cose per la coppia stanno andando sempre meglio. Rispetto al passato finalmente tra i due pare esserci la tanto desiderata serenità. Sembrano essere un lontano ricordo i continui battibecchi in cui si rinfacciavano a vicenda gli errori commessi in passato. Ora hanno trovato finalmente un punto d'incontro. Per la notte di Capodanno Ida ha raggiunto il fidanzato in Puglia, a Taranto. Le numerose foto e video postate sui social immortalano i tanti momenti romantici, che hanno trascorso insieme aspettando l'arrivo del nuovo anno.

Prima hanno cenato e brindato al 2020 in un ristorante del posto poi, sono tornati in albergo. Il giorno di Capodanno Ida ha condiviso una foto che lascia poco spazio all'immaginazione. Lei è ancora distesa felicemente a letto mentre alle sue spalle, si intravede Riccardo a dorso nudo probabilmente appena uscito dalla doccia. Dunque, la crisi di coppia per questa volta sembra sia stata davvero scongiurata. Ida e Riccardo sono più felici che mai e le numerose stories su Instagram ne sono la prova evidente. Sarebbe quindi sempre più vicino il matrimonio che Riccardo tanto desidera dopo aver fatto la proposta ad Ida.