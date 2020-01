Ida Platano e Riccardo Guanieri hanno festeggiato il Capodanno insieme. I due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e donne questa volta hanno deciso di fare sul serio, per non ricadere negli errori del passato.

La tormentata storia tra Ida e Riccardo sembra essere ormai alle spalle. Per chi non avesse seguito le vicende dei due, ricordiamo che il Cavaliere aveva chiesto alla parrucchiera di diventare sua moglie. Sebbene la proposta avesse spiazzato tutti, la diretta interessata si è sentita di rifilare un due di picche.

Tuttavia la Platano aveva invitato Riccardo a mettere delle basi solide, in modo da costruire un futuro insieme.

Da quel momento i due sono diventati inseparabili. La coppia ha trascorso le festività di Natale lontano l'uno dall'altra: Ida è stata a Brescia con suo figlio ed ha incontrato anche Gemma Galgani. Il Guanieri invece, è rimasto nella sua città per passare il 24 ed il 25 dicembre con i suoi parenti.

In seguito alla loro separazione i fan erano tutti preoccupati, ma a rassicurare tutti ci hanno pensato direttamente la Dama ed il Cavaliere.

Ida e Riccardo: la storia prosegue a gonfie vele

La relazione tra Ida Platano e Riccardo Guanieri prosegue a gonfie vele. La testimonianza arriva direttamente dall'ex Dama di Uomini e Donne.

Ida tramite il suo profilo Instagram durante la notte di San Silvestro ha pubblicato alcuni filmati, che la ritraggono insieme alla sua dolce metà. I due hanno aspettato il nuovo anno allietati dall'allegria dei fuochi d'artificio, da un ricco cenone e da tanto amore all'interno della coppia.

Per i due sembrano non esserci più alcun problema, anche dal punto di vista della sfera intima. Qualche ora fa Ida ha postato uno scatto, in cui compare stesa sul letto. Il suo compagno invece, indossa solamente un asciugamano.

Ida Platano nel mirino degli haters

I fan di Ida Platano e Riccardo Guanieri sono rimasti molto contenti di aver visto la coppia più unita che mai.

Sebbene gli scatti condivisi dalla Dama abbiano riscosso un grande successo sui social, c'è anche chi ha preso di mira Ida.

Nello specifico la Platano è stata criticata perché nei primi minuti del 2020 anziché pensare a festeggiamenti con il suo compagno, si è collegata su Instagram per dare gli auguri ai follower. Durante il video pubblicato dalla giovane, si vede Riccardo tirare a sé la sua donna per dargli il primo bacio dell'anno.

Alcuni utenti hanno accusato la parrucchiera di pensare solamente al mondo dei social e di non provare tanto interesse verso il Guanieri. Ricordiamo, che durante una delle vecchie registrazioni il Cavaliere aveva rivolto la stessa accusa alla protagonista del Trono Over.