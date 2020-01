Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con Il Cantante Mascherato, il nuovo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista degli ascolti. Ieri sera, infatti, è andata in onda la seconda delle quattro puntate previste durante la quale c'è stata l'eliminazione della seconda maschera in gara: ad avere la peggio è stato il Barboncino, sotto la quale si nascondeva la talentuosa cantante Arisa.

Il barboncino eliminato da Il cantante mascherato: sotto c'era la cantante Arisa

Nel dettaglio, infatti, al termine della seconda puntata de Il Cantante mascherato trasmessa ieri sera in prime time su Rai 1 c'è stata l'eliminazione della maschera del Barboncino, risultata la meno votata dal pubblico che ha espresso la propria preferenza sui social ma anche con il televoto.

E così dopo aver appreso il fatidico verdetto finale, il barboncino ha dovuto togliersi la maschera facciale e svelarsi al pubblico di Rai 1. Trattasi della cantante Arisa, vincitrice di ben due edizioni del Festival di Sanremo e anche co-conduttrice della kermesse musicale al fianco di Carlo Conti e Emma Marrone.

La voce di Arisa era stata individuata sia da moltissimi spettatori social ma anche da alcuni dei giudici dello show condotto da Milly Carlucci. Dopo Orietta Berti, quindi, è toccato ad Arisa mostrarsi al pubblico da casa.

La cantante non ha nascosto la sua 'amarezza' per essere stata scoperta ed eliminata dalla gara tuttavia la padrona di casa Milly Carlucci le ha già chiesto se le potesse farle piacere partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 che tornerà in onda da marzo in prime time.

Gli indizi sulle altre maschere: potrebbe esserci anche Albano

Ma chi si cela sotto le altre maschere di questa prima edizione?

Tanti gli indizi che sono stati forniti in trasmissione e le ipotesi che sono state avanzate dal pubblico che segue la trasmissione condotta da Milly Carlucci. Per esempio si ipotizza che sotto le vesti del 'Leone' potrebbe celarsi il grande Albano Carrisi oppure uno dei suoi tanti imitatori. E poi ancora sotto le vesti de Il mastino napoletano il pubblico social ha ipotizzato che possa nascondersi il conduttore Alessandro Greco oppure lo showman e attore Vincenzo Salemme.

Intanto in casa Rai si godono il super successo della prima puntata de Il cantante mascherato: il debutto è stato seguito da una platea di circa quattro milioni e mezzo di spettatori medi, con uno share che è arrivato a sfiorare la soglia del 21%, battendo nettamente la concorrenza rappresentata dal Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5.