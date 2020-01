Nel secondo appuntamento con Il molo rosso 2 verranno trasmessi il terzo e il quarto episodio. Come è già stato comunicato dalla Rai, gli otto episodi che compongono la seconda stagione andranno in onda in quattro serate. Dopo i primi due episodi del 7 gennaio sarà la volta degli episodi 3 e 4 in onda la settimana successiva, il 14 gennaio a partire dalle 21:20 su Rai2. Sono giá state rilasciate online le anticipazioni relative al secondo appuntamento in cui il pubblico continuerà a seguire le vicende di Veronica e Alejandra alla ricerca della verità sull'uomo che amavano, l'enigmatico Óscar.

Le anticipazioni rivelano che Alejandra si troverà a dover scegliere tra Conrado e Veronica mentre quest’ultima si recherà a Taracuellos per recuperare un quaderno sottratto dall'uomo ad Andres e contenente prove della sua attività illecita.

Anticipazioni Il molo rosso 2, episodi 3 e 4: Veronica trova il quaderno sottratto da Óscar

Il 14 gennaio su Rai2 andranno in onda gli episodi 3 e 4 de Il molo rosso 2. Le anticipazioni diffuse in rete rivelano che Fran avviserà Alejandra del pericolo che incombe su di lei dal momento che Óscar ha sottratto ad Andres un quaderno compromettente.

Secondo le rivelazioni, il defunto Leyva si è impossessato di un quaderno di colore azzurro in cui è contenuta la contabilità illegale dei locali di Andres. Oltre a mettere Alejandra al corrente di ciò, Fran le dichiarerà il suo amore. La donna però sentirà di provare ancora dei sentimenti verso Veronica e le due continueranno a frequentarsi. Alejandra da una parte è attratta sempre più dall'ex amante del marito, dall'altra proverà anche un forte trasporto nei confronti di Conrado. Veronica, dopo un incontro passionale con la vedova di Óscar, si recherà a Taracuellos per recuperare il quaderno azzurro rubato dall'uomo prima di morire. La donna, dopo averlo trovato, lo porterà a Conrado e mentre si troverà da lui arriverà un uomo misterioso. Chi sarà e cosa rivelerà a Veronica? Intanto Ada verrà importunata online e chiederà l'aiuto di Blanca e Katia per scoprire di chi si tratta.

Gli episodi de Il molo rosso 2, programmazione e repliche in streaming

Il molo rosso è una serie ideata da Àlex Pina ed Esther Martínez Lobato e dal 7 gennaio su Rai2 verranno trasmessi gli episodi inediti della seconda stagione. Salvo cambiamenti nel palinsesto, la programmazione prevede la messa in onda degli otto episodi in quattro prime serate, dal 7 al 28 gennaio. La serie non verrà soltanto trasmessa in tv, ma sarà anche disponibile in streaming sul sito di RaiPlay. Ogni settimana i telespettatori potranno recuperare o rivedere gli episodi il giorno successivo alla messa in onda.