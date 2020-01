Cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 4 in onda su Rai 1 dal 6 al 10 gennaio 2020? Marta, dopo aver salvato Carletto, si sentirà male e perderà i sensi. A trovarla sarà Vittorio, preoccupato per la gravidanza della donna.

Federico invece, dopo essere stato coinvolto in un incidente, tornerà a Milano in sedia a rotelle. Amici e famigliari lo accoglieranno con amore, ma le sue condizioni sembrano davvero gravi. I medici infatti hanno ipotizzato che il ragazzo potrebbe non tornare più a camminare.

Il Paradiso delle Signore 4, nuove anticipazioni: l'incidente di Federico

Brutte notizie per il giovane Federico, vittima di un incidente. Luciano, dopo aver appreso la triste notizia, partirà immediatamente per Bolzano. Marcello, al corrente dei fatti, non saprà come comportarsi con Roberta. Ora, le sue attenzioni sembrerebbero fuori luogo. Nel frattempo, Riccardo Guarnieri non smetterà di essere attratto da Angela e, in particolare, dal suo misterioso passato. È innegabile che la giovane nasconda qualcosa.

Luciano, arrivato a Bolzano, preferirà non dire a Silvia come sta davvero il povero Federico.

Silvia, in ansia per Federico, troverà una preziosa confidente in Agnese. Roberta invece rivelerà a Gabriella di essere molto preoccupata per il suo fidanzato e, nello stesso tempo, di essere confusa riguardo i propri sentimenti.

Il segreto di Marta

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 4 della prossima settimana, Marta avrà un segreto da nascondere a Vittorio. La donna prenoterà una visita dal ginecologo, che sia in ansia per la sua gravidanza? Intanto, Rocco proseguirà con le lezioni di italiano a Rocco. Durante una di esse, il ragazzo scoprirà un retroscena interessante che potrebbe riguardare il marito di Agnese. In questa strana atmosfera, Federico tornerà a Milano. Purtroppo, è su una sedia a rotelle.

Roberta ne sarà sconvolta e, ancora una volta, confiderà il suo turbamento a Gabriella. Federico potrebbe non tornare più a camminare. La verità sulle reali condizioni del ragazzo verranno però nascoste a Silvia. Flavia deciderà di bleffare, proponendo un patto ad Umberto. Il patrimonio sarà suo solo quando verrà ufficializzata la loro relazione.

Vittorio scopre la verità sulle condizioni di salute di Federico

Proseguendo con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 4, Vittorio apprenderà da Luciano che Federico potrebbe rimanere invalido a vita. A stare vicino al fidanzato ci penserà Roberta, che si mostrerà responsabile. Inoltre, vedremo Marta proporsi come baby-sitter di Carletto. La Conti salverà il bimbo appena prima che finisca sotto un'auto.

Clelia, vedendo Marta molto stanca, le consiglierà di stare a riposo.

La Conti non la ascolterà e, uscita prima dall'ufficio, avrà un malore. Perderà il bambino?