Prosegue lo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera arrivata alla quarta stagione con protagonisti Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina. La trama della puntata che verrà trasmessa il 20 gennaio 2020 su Rai 1, rivela che la scelta di Federico Cattaneo di operarsi alla colonna vertebrale, scatenerà il disappunto della madre Silvia. Marta e Vittorio, invece, consegneranno le divise delle hostess a pochi giorni dalla partenza dell'Expo 61.

Il Paradiso delle Signore, puntata 20 gennaio: Federico vuole operarsi dal professore Faraone

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata 66 in programma lunedì 20 gennaio 2020 su Rai 1, annunciano importanti novità. Nel dettaglio, Federico prenderà una scelta importante dopo essere rimasto sulla sedia a rotelle, dopo il grave incidente avuto durante la leva. Silvia e Luciano, infatti, scopriranno che il figlio ha deciso di operarsi dopo essere stato visitato dal professore Faraone.

Angela, invece, si getterà a capofitto per trovare una nuova occupazione, dopo essersi licenziata dal circolo a causa delle continue vessazioni da parte di Ludovica, Flavia e Adelaide. Dall'altro canto, Salvatore si recherà a ritirare un juke-box usato, mentre la Barbieri aiuterà Marcello in caffetteria.

Marta e Vittorio preparano le divise delle hostess

Intanto ci sarà grande fermento al grande magazzino per la prossima apertura dell'Expo 61.

A tal proposito, Marta e Vittorio si siederanno ai tavoli della caffetteria per parlare della consegna delle divise per le hostess. Inoltre la Guarnieri cercherà di tornare a sorridere grazie al lavoro, dopo aver perso il bambino che attendeva dal consorte. Un dolore ancora fresco, tanto che le Veneri e tutta la famiglia cercheranno di stare vicino alla moglie del Conti. Intanto, Achille Ravasi commissionerà i capi di abbigliamento al grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore spoiler: Silvia contraria all'operazione del Cattaneo

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore in onda il 20 gennaio 2020 sulla tv di stato, rivelano che Cosimo e Gabriella avranno un brutto scontro dopo la consegna sbagliata di due divise. Durante lo scontro la Rossi verrà difesa a spada tratta da Agnese davanti a Vittorio. A casa Cattaneo Silvia non sarà entusiasta dell'idea che Federico abbia accettato di sottoporsi a una delicata operazione per riprendere la mobilità degli arti inferiori.

Per questo motivo la Cattaneo aggredirà verbalmente Roberta, rea di essersi schierata dalla parte del fidanzato. Purtroppo nemmeno il marito Luciano appoggerà la sfuriata della moglie, tanto da sentirsi emarginata.