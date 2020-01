Il Paradiso delle Signore 4 è pronto per una nuova ed entusiasmante settimana, ricca di sorprese per gli affezionati telespettatori. Nella settimana che va dal 27 al 31 gennaio ci sarà una pessima notizia per Federico: il ragazzo non potrà più camminare. Distrutto dalla paura per il futuro, il giovane Cattaneo lascerà Roberta. Nel frattempo al Paradiso ci saranno due novità: Vittorio realizzerà un fotoromanzo nel grande magazzino con la starlette Lorena, mentre bisognerà scegliere una nuova Venere: Angela si candiderà per una prova.

Rocco vestirà i panni di attore e sorprenderà piacevolmente tutti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, settimana dal 27 al 31 gennaio: Federico lascerà Roberta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 della settimana dal 27 al 31 gennaio raccontano che per Federico saranno giorni molto critici. Dopo aver appreso la triste verità di non poter camminare più, il giovane cadrà nella disperazione e deciderà persino di lasciare Roberta, perché sarà convinto che non potrebbe offrirle il futuro che meriterebbe.

Il ragazzo comunicherà la sofferta decisione a suo padre Luciano e, successivamente, anche a Silvia. Il professor Faraone, il medico consigliato da Vittorio, darà la pessima notizia alla signora Cattaneo: suo figlio resterà invalido a vita. Nel frattempo, Roberta scriverà una lettera al suo fidanzato per fargli cambiare idea sul loro rapporto, ma il ragazzo sembrerà irremovibile. Approfittando della lontananza dei due fidanzati, Marcello proverà ad avvicinarsi alla Pellegrino, ma quest'ultima sembrerà aver riscoperto l'amore per Federico e vorrebbe tornare con lui.

Riuscirà a convincere il suo fidanzato ad affrontare insieme il difficile futuro che si presenterà nelle loro vite?

Spoiler settimanali de Il Paradiso delle Signore 4 fino al 31 gennaio: Angela sarà la nuova Venere

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 della settimana fino al 31 gennaio rivelano che al grande magazzino ci saranno grandi novità. La necessità di ampliare l'organico spingerà Gabriella a suggerire a Clelia la sua amica Angela come nuova Venere.

La Barbieri comincerà così il suo periodo di prova come commessa. Vittorio, intanto, approfitterà dell'arrivo della starlette Lorena per realizzare un fotoromanzo all'interno del Paradiso delle Signore. Per l'occasione verrà scelta Marina come attrice coprotagonista e, a causa di un'improvvisa assenza del personaggio maschile, a sorpresa verrà chiamato Rocco ad affiancare la Venere per cui il ragazzo ha da sempre un debole.

Il giovane siciliano verrà vestito e preparato per l'occasione e molti saranno colpiti dal suo aspetto, ma in particolare il ragazzo farà colpo su qualcuna. Marina potrebbe vedere il giovane magazziniere con altri occhi e mettere da parte le sue ambizioni per lui?

Ludovica al Paradiso farà una scenata di gelosia a Riccardo Guarnieri

Mentre al Paradiso verranno effettuate le riprese del fotoromanzo, Ludovica accompagnerà il suo fidanzato ad assistere all'evento.

La ragazza scoprirà così che Angela è diventata la nuova commessa del grande magazzino del suo fidanzato e gli farà una scenata di gelosia. Intanto la protagonista del fotoromanzo, Lorena, sarà molto affascinata da Marcello. Tra i due potrebbe nascere una relazione? Per scoprirlo non resta che aspettare i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore 4, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle 15:40. In alternativa, c'è la possibilità di seguire gli episodi della soap sulla piattaforma Raiplay, in modo del tutto gratuito, effettuando solamente una semplice registrazione al primo accesso.