Il Paradiso delle Signore 4 va avanti con i problemi quotidiani dei personaggi e nuove emozioni per gli affezionati telespettatori.

Nella puntata in onda su Rai 1 giovedì 23 gennaio, Roberta tornerà al Paradiso dopo aver passato la notte in ospedale con Federico. Le divise per l'Expo '61 intanto non passeranno la selezione e la responsabilità sarà di Cosimo. Bergamini verrà attaccato da Vittorio e da Gabriella. Intanto Achille continuerà a corteggiare Adelaide.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, giovedì 23 gennaio: Vittorio attaccherà Cosimo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di giovedì, 23 gennaio, raccontano che al grande magazzino ci saranno dei problemi. Il progetto di Marta e Vittorio per Expo '61 non potrà concretizzarsi e i due coniugi saranno molto delusi per questo: per i due pubblicitari la proposta di Ravasi avrebbe aperto delle nuove opportunità e lanciato l'immagine della loro attività. Le divise proposte dal Paradiso, purtroppo, non passeranno le selezioni di Expo '61 a causa di alcune imperfezioni.

La responsabilità degli errori della linea delle divise sarà da attribuire a Cosimo, che negli ultimi tempi si mostrava molto distratto. Bergamini sarà attaccato nuovamente da Gabriella e successivamente da Vittorio, che non lascerà passare la leggerezza di Cosimo.

Nel frattempo Roberta tornerà a sorpresa al lavoro dopo una notte trascorsa in ospedale, per stare accanto al suo fidanzato Federico. Quest'ultimo sarà molto teso a causa dell'intervento a cui di lì a breve si dovrà sottoporre.

Il giovane Cattaneo riuscirà a tornare a camminare come prima e pensare a un futuro roseo?

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, 23 gennaio: Federico preoccupato per l'operazione

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 23 gennaio rivela che Flavia sarà intenzionata a lasciare Milano. La Brancia comunicherà la sua scelta alla contessa Adelaide.

Intanto Achille Ravasi andrà avanti con il corteggiamento per riuscire a conquistare il cuore della algida Contessa.

L'avvocato potrà finalmente raggiungere il suo obiettivo adesso che tra Adelaide e Umberto la relazione è chiusa o la donna continuerà ad amare l'unico uomo della sua vita anche dopo averlo perso?

Per scoprire come procederanno le vite dei personaggi della Milano degli anni Sessanta non resta che aspettare la messa in onda delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 4. L'appuntamento con la soap di Rai 1 è per ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 15:40.

Inoltre, su Raiplay è possibile guardare tutte le serie in maniera semplice e gratuita, dopo aver effettuato la registrazione al primo accesso.