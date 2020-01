Il Paradiso delle Signore 4 è pronto per una nuova, entusiasmante settimana, e dal 20 al 24 gennaio. I fatti della famiglia Cattaneo saranno uno degli argomenti più importanti. Federico, infatti, prenderà la difficile decisione di operarsi ma Silvia non sarà d'accordo con lui. Riccardo aiuterà nuovamente Angela, ormai alla ricerca di un nuovo lavoro dopo il licenziamento dal circolo. Infine, Cosimo farà sfumare l'affare dell'export '61 e i Conti ne saranno delusi, ma si scoprirà che l'imprenditore ha sbagliato a causa di problemi personali.

Adelaide deciderà di lasciare villa Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 dal 20 al 24 gennaio: Silvia contraria all'operazione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 della settimana dal 20 al 24 gennaio raccontano che in casa Cattaneo la serenità sarà messa a dura prova. Federico prenderà la difficile decisione di sottoporsi al rischioso intervento per riacquistare l'uso delle gambe, ma non tutti lo appoggeranno. Mentre Roberta e Luciano daranno al ragazzo il loro sostegno, Silvia sarà assolutamente contraria alla scelta di farsi operare.

Se l'intervento non dovesse riuscire, Federico resterebbe per sempre paralizzato. La signora Cattaneo sfogherà la sua rabbia con la Pellegrino e in un certo senso sarà isolata anche da suo marito che troverà in Clelia una spalla per affrontare questo momento difficile.

Intanto tra Gabriella e Cosimo ci saranno degli screzi a causa del lavoro. Il giovane imprenditore si mostrerà piuttosto distratto e questo suo comportamento farà perdere al Paradiso la selezione per il progetto Expo 61. Marta e Vittorio saranno molti delusi per la perdita dell'affare a cui tenevano tanto, ma ben presto si scoprirà che gli errori di Cosimo sono dovuti a dei problemi in famiglia.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4 fino al 24 gennaio: Adelaide vuole lasciare la villa

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 della settimana fino al 24 gennaio rivelano che Gabriella conoscerà Delfina, la madre di Cosimo.

Dai comportamenti della donna, la Rossi capirà che nella vita di Cosimo c'è qualcosa che non va.

Anche a villa Guarnieri la serenità sarà un lontano ricordo: il rapporto tra Umberto e Adelaide, ormai finito, farà prendere alla Contessa la decisione inaspettata di lasciare la casa. Marta si opporrà alla scelta della zia e anche Umberto proverà a convincerla a restare, ma le loro preghiere non serviranno a niente. Intanto Flavia dirà ad Adelaide che lascerà Milano e Achille proseguirà con il suo corteggiamento nei confronti della Contessa.

Angela darà una mano a suo fratello in caffetteria, mentre Salvatore sarà assente per ritirare il Jukebox. Questa novità porterà divertimento al locale dei ragazzi. La Barbieri intanto continuerà a cercare lavoro, perché avrà bisogno di pagare l'avvocato. Riccardo si offrirà nuovamente di prestare il suo aiuto alla ragazza, perché prenderà a cuore la sua situazione.