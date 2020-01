Si preannunciano come decisamente avvincenti gli spoiler della puntata di martedì 28 gennaio del Paradiso delle signore, in onda come sempre su Rai 1. Tale episodio sarà incentrato su molteplici questioni, tra i vari temi, grande importanza sarà data alle condizioni di salute di Federico. Il giovane ha appena scoperto di non poter camminare mai più e questo lo devasterà. Poco dopo, inoltre, prenderà la drastica decisione di interrompere la sua storia con Roberta.

Nel frattempo Ludovica e Riccardo si alleeranno per contrastare Umberto Guarnieri, mentre Silvia chiederà a Luciano di ampliare l'organico del grande magazzino.

Vittorio, infine, deciderà di accettare di collaborare con Orlando Brivio.

Anticipazioni Paradiso delle signore: Federico chiude con Roberta

Gli spoiler della puntata del 28 gennaio de Il Paradiso delle signore rivelano che Roberta sarà molto dispiaciuta per la decisione di Federico. Nonostante nell'ultimo periodo abbia avuto un flirt con Marcello, la ragazza non riuscirà a prendere bene la fine della storia con il giovane Cattaneo. Per questo motivo, deciderà di scrivergli una lettera molto profonda nella quale gli confesserà tutti i suoi sentimenti.

Tale missiva sarà consegnata nelle mani di Silvia.

Intanto, al Paradiso c'è emergenza di personale. Dopo che Nicoletta è partita per Bari, infatti, le Veneri sono in difficoltà. Clelia, quindi, chiederà a Luciano di assumere una nuova commessa.

Vittorio accetta la proposta di Orlando

Vittorio Conti, invece, intratterrà un'interessante conversazione con Orlando Brivio, un agente impegnato nell'elaborazione di fotoromanzi.

Quest'ultimo farà un'interessante proposta al direttore del grande magazzino, il quale non potrà fare a meno di accettare tale nuova collaborazione. Conti, infatti, vedrà in tale iniziativa un'occasione per dare nuovo slancio al centro commerciale.

Riccardo rifiuta la proposta del padre

Umberto, invece, proverà a convincere suo figlio Roberto ad allearsi con lui allo scopo di impossessarsi del denaro della famiglia Brancia.

Il giovane, però, spiazzerà suo padre dicendogli di non avere alcun interesse nel collaborare con lui in questa iniziativa. Guarnieri junior, infatti, deciderà di formare un'alleanza con Ludovica allo scopo di sconfiggere il commendatore.

Silvia, intanto, riceverà la lettera scritta da Roberta e si appresterà a consegnarla nelle mani di suo figlio. La donna, però, sarà spiazzata da una notizia molto spiacevole. Il luminare che ha operato Federico, il professor Faraone, si renderà portatore di cattive notizie per la famiglia Cattaneo. Di cosa si tratterà? Lo scopriremo nei prossimi episodi.