Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap che appassiona sempre più telespettatori sulle rete ammiraglia. Gli spoiler della nuova puntata in programma il 28 gennaio 2020 su Rai Uno, rivelano che Roberta Pellegrino non rinuncerà a perdere il fidanzato Federico Cattaneo, mentre Ludovica Brancia e Riccardo Guarnieri si alleeranno contro il commendatore Umberto.

Il Paradiso delle Signore, puntata 28 gennaio: Roberta vuole riappacificarsi con Federico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata trasmessa martedì 28 gennaio 2020 su Rai Uno annunciano importanti novità.

Nel dettaglio, Luciano scoprirà che Federico ha lasciato Roberta. Il Cattaneo, infatti, metterà al corrente Silvia della decisione presa dal figlio dopo essere rimasto paralizzato, in seguito all'operazione alla colonna vertebrale. A tal proposito, la Pellegrino scriverà una missiva, indirizzata al fidanzato, per tentare di recuperare un rapporto con lui. Nel frattempo, il professore Faraone chiederà di avere un confronto con Silvia per metterla al corrente delle reali condizioni del figlio, tanto amato.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Ludovica e Riccardo si alleano contro Umberto

La trama de Il Paradiso delle Signore, in programma il 28 gennaio sulla rete ammiraglia, rivela che al grande magazzino ci sarà bisogno di assumere altro organico. A tal proposito, Clelia racconterà a Luciano (Giorgio Lupano) di aver bisogno di una nuova Venere dopo la partenza di Nicoletta (Federico Girardello).

Nel frattempo, a casa Guarnieri, Umberto (Roberto Farnesi) continuerà a cercare una soluzione per risollevare le sorti del suo istituto bancario. Per questo motivo, chiederà a suo figlio Riccardo di aiutarlo a mettere le mani sul patrimonio di Ludovica. Il capostipite della famiglia, infatti, vorrà che il suo primogenito convinca la sua fidanzata ad investire il suo patrimonio in un gigantesco affare.

Peccato, che Riccardo dimostri non di appoggiare il piano del padre, tanto da non avere nessuna intenzione di collaborare con lui. Inoltre, il fratello di Marta e la Brancia uniranno le forze contro il commendatore.

Vittorio accetta la proposta di Orlando Brivio

Allo stesso tempo, Vittorio (Alessandro Tersigni) avrà intenzione di approfittare della presenza della diva Lorena per fare pubblicità al grande magazzino. Il Conti, infatti, crederà che girare un fotoromanzo all'interno del suo atelier sia un'ottima idea per incrementare i guadagni. Per questo motivo, accetterà di collaborare con Orlando Brivio dopo aver avuto un interessante confronto con lui.

In attesa di vedere l'appuntamento in tv, si ricorda che la quarta stagione potrà essere rivista in versione on-demand su "Rai Play".