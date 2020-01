Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera d'epoca "Il Paradiso delle signore", ambientata in un immaginario centro commerciale della Milano degli anni 60. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che saranno trasmesse in Italia dal 6 al 10 gennaio 2020, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 15.40. Le vicende di questa settimana saranno incentrate soprattutto sull'incidente in cui sarà coinvolto Federico, sui sensi di colpa che Roberta proverà nei confronti del suo fidanzato e sul malore che colpirà Marta all'improvviso.

Federico rimarrà vittima di un incidente

Le anticipazioni de "Il Paradiso delle signore" ci segnalano che la famiglia Cattaneo riceverà una bruttissima notizia: Federico, infatti, è stato coinvolto in un incidente che potrebbe costringerlo a rimanere paralizzato a vita. La notizia sarà un duro colpo per Silvia e Luciano che aspettavano con ansia l'arrivo del giovane per riuscire a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Nicoletta.

Venuti a conoscenza dell'incidente di Federico, Marta e Vittorio si recheranno a casa Cattaneo per chiedere a Silvia di trascorrere l'Epifania insieme a loro al Paradiso, chiuso al pubblico per inventario.

Nel frattempo, Roberta inizierà a sentirsi in colpa per essersi innamorata di Marcello a discapito del suo fidanzato.

Riccardo mostrerà molto interesse nei confronti del passato di Angela, facendo ingelosire sempre di più Ludovica. Marta deciderà di prenotare una visita di controllo dal ginecologo senza dire nulla a Vittorio, mentre Rocco scoprirà qualcosa di sconcertante su Giuseppe Amato.

Adelaide scopre la relazione fra Umberto e Flavia

Federico sarà dimesso dall'ospedale e riportato a casa su una sedia a rotelle, lasciando esterrefatte Silvia e Roberta. Nel frattempo, Flavia prometterà ad Umberto il patrimonio della Brancia in cambio dell'ufficializzazione pubblica della loro relazione. Dopo aver saputo dai medici che Federico potrebbe rimanere paralizzato a vita, Luciano deciderà di non rivelare nulla al figlio, ma di raccontare l'accaduto a Vittorio.

Nel frattempo, Adelaide sospetterà che fra Umberto e Flavia ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, finendo per chiedere informazioni anche a Riccardo.

Mentre sta riposando nel suo letto, Federico sarà colto da terribili incubi che lo spingeranno a muoversi involontariamente nel sonno, provocando la rottura di una delle vertebre. Marta si offrirà volontaria per fare da babysitter a Carletto, iniziando a fare pratica per quando diventerà presto mamma anche lei. Marta perderà i sensi in casa dopo aver evitato a Carletto di essere investito da un auto. A ritrovarla sarà Vittorio, che spaventato, chiamerà immediatamente aiuto.