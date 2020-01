Non mancheranno di certo novità ed intrighi negli appuntamenti della famosa soap opera italiana 'Il Paradiso delle signore', in onda sulla rete ammiraglia Rai la quarta settimana del mese in corso. Le anticipazioni della puntata del 23 gennaio 2020 annunciano che Flavia Brancia di Montalto (Magdalena Grochowska) prenderà una drastica decisione, dopo aver smascherato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). La madre di Ludovica metterà al corrente la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), della sua intenzione di voler abbandonare Milano.

Federico Cattaneo (Alessandro Fella) invece non appena metterà piede nella struttura ospedaliera in cui dovrà essere operato a breve, apparirà abbastanza ansioso.

I coniugi Conti delusi, Cosimo rimproverato da Vittorio e Gabriella

Nel sessantanovesimo episodio che verrà trasmesso su Rai 1 a partire alle ore 15:30 del giovedì 23 gennaio 2020, a gran sorpresa Roberta si presenterà nel lussuoso magazzino, dopo aver trascorso l’intera notte in ospedale al fianco di Federico. Intanto l’entusiasmo di Marta e Vittorio per l’arrivo del progetto Expo 61, si trasformerà in una profonda delusione.

Purtroppo la divisa della linea paradiso destinata alle hostess e realizzata appositamente per il lieto evento, non passerà la selezione: la colpa di questo spiacevole imprevisto sarà da attribuire a Cosimo a motivo di una sua seria disattenzione. Il migliore amico di Riccardo, oltre ad essere rimproverato per l’ennesima volta dalla stilista Gabriella, farà i conti anche con la furia del direttore Conti.

Flavia annuncia la sua partenza, Federico impaurito

Successivamente Flavia farà un annuncio, del tutto inaspettato, alla sua rivale in amore Adelaide. In particolare quest’ultima, apprenderà che la ricca ereditiera è in procinto di andarsene dal capoluogo lombardo. Con il suo gesto, la Brancia di Montalto darà l’impressione di voler sotterrare l’ascia da guerra con la zia di Marta e Riccardo. Nel contempo Achille continuerà a portare avanti il suo diabolico piano, per fare breccia nel cuore della contessa di Sant’Erasmo in modo definitivo.

Per riuscire nella sua difficile impresa, il Ravasi non smetterà di corteggiare la cognata di Umberto rendendosi disponibile per qualsiasi cosa. Infine, uno storico personaggio tornato in scena da poco, in un modo non affatto piacevole, comincerà a mostrare i primi segni di cedimento ai telespettatori dello sceneggiato. Si tratta di Federico, il quale farà fatica a nascondere di essere parecchio impaurito per l’imminente e rischioso intervento chirurgico a cui ha deciso di sottoporsi, nonostante la disapprovazione della madre Silvia.