Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera che vede protagoniste le vicende di alcune famiglie benestanti degli anni '60. La trama del nuovo episodio, in onda martedì 14 gennaio su Rai Uno, rivelano che Marta Guarnieri, circondata dall'affetto dei suoi cari, inizierà a reagire all'aborto, tanto da tornare sul posto di lavoro. Il comportamento di Umberto, invece, scatenerà le ire di Flavia e Adelaide e la delusione dei figli.

Il Paradiso delle Signore, episodio 14 gennaio: Marta torna al grande magazzino, Adelaide rinnega Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, relative al nuovo episodio in programma martedì 14 gennaio su Rai Uno, rivelano che Marta deciderà di superare il lutto per la grave perdita del bambino che attendeva dal marito. Di conseguenza, la Guarnieri ritornerà a lavorare al grande magazzino, dove sarà accolta con entusiasmo da tutte le Veneri. In questo modo, la figlia di Umberto (Roberto Farnesi) tenterà di ricominciare a vivere, grazie alla vicinanza sia di Vittorio (Alessandro Tersigni) che di tutte le colleghe, che faranno a gara per starle vicino.

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati sul triangolo amoroso formato tra Flavia, Adelaide (Vanessa Gravina) ed il commendatore. A tal proposito, Umberto faticherà a riconquistare le due donne, dopo che avevano scoperto il suo doppio gioco. Nel frattempo, la Brancia di Montalto confesserà ad Achille Ravasi che la contessa di Sant'Erasmo ha una storia d'amore clandestina con suo cognato. A tal proposito, la zia di Marta e la madre di Ludovica non vorranno più avere niente a che fare con il padre di Riccardo. Infine, Adelaide racconterà a Marta e suo fratello la verità su loro padre, tanto da rimanerne delusi.

Silvia e Luciano in ansia per Federico

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore, in programma il 14 gennaio sulla rete ammiraglia, si vedrà Luciano (Giorgio Lupano) e Silvia essere molto in ansia per le condizioni di salute di Federico.

Nonostante tutto, i Cattaneo non si vorranno arrendere alla prognosi infausta sul loro figlio, vittima di un drammatico incidente durante la leva militare a Bolzano. Per questo motivo, decideranno di mettersi in contatto con un professore di fama mondiale, per capire se ci sono possibilità che Federico possa tornare a camminare come prima. A tal proposito, quest'ultimo apprenderà per puro causo la verità sulla sue reali condizioni di salute. Come reagirà il fidanzato della Pellegrino? In attesa di saperlo, si ricorda che questo appuntamento sarà visibile sulla piattaforma Rai Play dopo poche ore dalla messa in onda in tv.