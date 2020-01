La soap 'Il Paradiso delle Signore 4' è giunta alla fine di un'altra emozionante settimana per le famiglie che vivono nella Milano degli anni '60. Nella puntata di venerdì, 17 gennaio, Agnese e Rosalia studieranno un piano per scoprire che fine ha fatto Giuseppe Amato. Inoltre Angela, dopo aver subito diverse vessazioni da parte di Ludovica e la Contessa, deciderà di lasciare il lavoro al circolo. Infine, Federico sarà messo di fronte alla difficile scelta dell'operazione per riprendere a camminare.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, puntata del 17 gennaio: Armando preoccupato per Agnese

Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle Signore 4' di venerdì, 17 gennaio, raccontano che Agnese penserà ad un modo per ricontattare suo marito. La Amato chiederà, quindi, alla sua amica Rosalia di aiutarla: quest'ultima intercetterà la moglie di un capomafia. Armando sarà molto preoccupato che questa situazione possa diventare pericolosa, così chiederà ad Agnese di tenerlo aggiornato su ogni movimento.

Nel frattempo, tra Riccardo e Umberto le cose andranno decisamente meglio: dopo il trasferimento dei Conti del Paradiso alla banca Guarnieri, tra i due tornerà la pace.

Riccardo chiederà ad Adelaide di fare anche lei un passo verso suo cognato. Cosa sceglierà di fare la Contessa? Riuscirà a mettere da parte il suo orgoglio e la gelosia per ristabilire l'armonia in famiglia?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, venerdì 17 gennaio: Angela lascerà il lavoro

La trama de 'Il Paradiso delle Signore 4' del 17 gennaio rivelano che, nella puntata di venerdì, Ludovica continuerà la sua guerra nei confronti di Angela, mettendola in cattiva luce con Adelaide. La Contessa aveva iniziato il suo rapporto con la cameriera nel migliore dei modi ma poi, a causa del suo appoggio al fidanzamento del nipote con la Brancia, lo ha totalmente cambiato. Angela ripenserà a tutto quello che ha dovuto subire e non sarà più in grado di sostenere le vessazioni di Ludovica, Flavia e Adelaide.

Per questo motivo, la giovane cameriera prenderà una difficile decisione: lascerà il suo lavoro al circolo. Come farà la giovane Barbieri a pagare l'avvocato per ritrovare il suo bambino?

Il Paradiso delle Signore 4: Federico di fronte ad una scelta delicata

Nel frattempo a casa Cattaneo il protagonista sarà ancora una volta Federico. Il ragazzo incontrerà il professor Faraone che gli parlerà della sua delicata situazione e lo metterà di fronte ad una difficile scelta. Il giovane Cattaneo dovrà scegliere se farsi operare, ma l'intervento sarà molto rischioso. Federico deciderà di mettere in pericolo il suo futuro per poter avere la speranza di tornare a camminare? Per scoprirlo bisognerà aspettare le puntate della prossima settimana, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1. La soap Il Paradiso delle Signore 4 ha riscosso un enorme successo e ogni pomeriggio tiene incollati al televisore oltre un milione di telespettatori che seguono con passione le vicende dei personaggi della Milano degli anni '60.