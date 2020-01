L'ultima puntata della settimana, quella di venerdì 31 gennaio, de Il paradiso delle signore ha una trama molto avvincente. Rocco si cimenterà nel ruolo di attore del fotoromanzo a causa dell'indisposizione del personaggio maschile principale. Ludovica, invece, accompagnerà il suo fidanzato al grande magazzino e si troverà davanti a una spiacevole scoperta. Angela, infatti, sta lavorando in prova come commessa e questo farà andare su tutte le furie la compagna del Guarnieri.

Su un altro versante, invece, vedremo che Roberta prenderà una decisione molto importante in merito alla sua vita sentimentale e al suo futuro con Federico.

La venere, infatti, si dirà decisa più che mai a riconquistare il cuore del suo amato. Ci riuscirà?

Spoiler Il paradiso delle signore: Rocco diventa attore

Secondo le Anticipazioni Tv la trama della puntata di venerdì 31 gennaio de Il paradiso delle signore sarà incentrata su diversi argomenti. Il primo riguarderà le riprese che si svolgeranno nello shopping center relative al nuovo fotoromanzo. Rocco è stato scelto come volto maschile e Agnese sarà entusiasta di apprendere questa bella novità. La donna, intanto, sarà alquanto indisposta a causa di una brutta influenza e sarà Armando a prendersi cura di lei.

Lorena Mascoli, intanto, continuerà a corteggiare Marcello. La fanciulla si rivelerà molto attratta da lui che, in questo periodo, si sta riavvicinando a Roberta. Quest'ultima, però, non sembrerà molto interessata alle avances del ragazzo, dal momento che manifesterà la volontà di tornare con il suo fidanzato Federico.

Trama 31 gennaio: Roberta rivuole Federico

Dopo averlo tradito con il Barbieri, infatti, la venere si è pentita ed ha deciso di stare vicino al suo compagno nel momento difficile che sta affrontando.

Federico, però, dopo aver appreso di rimanere invalido, ha deciso di lasciarla. La ragazza non sta accettando di buon grado questa decisione, per tale ragione, nell'episodio che andrà in onda il 31 gennaio, prenderà la decisione di fare di tutto pur di farlo tornare con lei. Il giovane Cattaneo, intanto, starà per essere dimesso dall'ospedale. Il dottor Faraone preparerà tutte le carte necessarie affinché vengano disposte le sue dimissioni.

Silvia, però, non riuscirà ad essere felice e a gioire di questa situazione poiché è conscia del terribile futuro che toccherà a suo figlio.

Ludovica fa una scenata a Riccardo

Riccardo, invece, andrà a Il Paradiso delle signore e Ludovica deciderà di accompagnarlo. Nel momento in cui la ragazza scoprirà che Angela sta lavorando al grande magazzino come commessa si arrabbierà molto. La figlia di Flavia darà luogo ad una pesante scenata di gelosia che coinvolgerà inevitabilmente il suo fidanzato.