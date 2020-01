Prosegue l'appuntamento con le anticipazioni de 'Il Paradiso delle Signore', la TV Soap arrivata alla sua quarta edizione in Italia. La trama della puntata, trasmessa il 29 gennaio su Rai 1, rivela che Clelia Calligaris deciderà di fare delle selezioni per trovare una nuova Venere per il grande magazzino. Ludovica Brancia, invece, chiederà aiuto a Riccardo mentre Federico Cattaneo respingerà ogni tentativo di riappacificazione con Roberta Pellegrino.

Il Paradiso delle Signore, puntata 29 gennaio: Clelia alla ricerca di una Venere

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, incentrate sulla puntata in programma mercoledì 29 gennaio su Rai 1, rivelano che al grande magazzino ci sarà aria di festa. Vittorio (Alessandro Tersigni), infatti, deciderà di appoggiare l'idea del manager Orlando Brivio di registrare un fotoromanzo all'interno del suo negozio. A tal proposito, ci sarà grande fermento per scegliere la Venere, che ricoprirà il ruolo da protagonista.

Tutte le colleghe faranno il nome di Marina (Ludovica Coscione). Oltre a questo, Clelia dichiarerà di aver bisogno di altro personale, tanto da informarne il Conti. Proprio quest'ultimo darà alla Calligaris l'incarico di occuparsi della ricerca di una nuova Venere. Gabriella, una volta saputo dell'offerta di lavoro, farà il nome di Angela, rimasta disoccupata dopo essersi licenziata dalla caffetteria, dove aveva avuto alcuni screzi con Ludovica e sua madre Flavia.

Inoltre, la Barbieri sarà all'indispensabile ricerca di soldi, per pagare la parcella di un detective privato per ritrovare suo figlio.

Il Paradiso delle Signore: Ludovica chiede aiuto a Riccardo

Gli spoiler de 'Il Paradiso delle Signore' in programma il 29 gennaio sul primo canale della tv di Stato, rivelano che Ludovica avrà enormi difficoltà nella gestione del patrimonio di famiglia. Per questo motivo, chiederà un favore a Riccardo.

Peccato che sua madre Flavia abbia dato la procura ad Achille, prima di lasciare Milano. Ravasi, infatti, dirà alla fidanzata del Guarnieri di essere stato incarico di tutelare l'eredità da sua madre.

Federico non vuole più saperne di Roberta

Nel frattempo, Federico sprofonderà nella malinconia dopo aver appreso che non potrà più camminare. Per questo motivo, deciderà di troncare ogni rapporto con la sua fidanzata Roberta. Ma ecco che la giovane non si arrenderà tanto facilmente ad essere lasciata. La Venere, infatti, gli scriverà una lettera per convincerlo a fare marcia indietro. Purtroppo, il Cattaneo continuerà ad essere sicuro della sua scelta, tanto da non voler cambiare idea.

Infine, Marcello approfitterà della rottura tra il figlio di Luciano e la Pellegrino per cercare di riconquistare quest'ultima.