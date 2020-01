Il Paradiso delle Signore 4 è pronto per un nuovo appuntamento con i telespettatori. La soap di Rai 1 in queste settimane sta affrontando il duro dramma della famiglia Cattaneo: il giovane Federico ha appena appreso che non potrà più camminare e ha deciso di lasciare la sua ragazza. Nella puntata di mercoledì, 29 gennaio, Roberta confiderà alle sue amiche la fine della sua storia d'amore. Intanto al Paradiso ci sarà fermento per il nuovo progetto di Vittorio e bisognerà scegliere una Venere per recitare nel fotoromanzo, mentre Clelia dovrà selezionare una nuova commessa.

Ludovica chiederà a Riccardo di occuparsi del suo patrimonio, ma Achille Ravasi informerà la ragazza di essere stato incaricato di amministrare i suoi beni. Nel frattempo Marcello proverà a riavvicinarsi a Roberta, mentre Federico leggerà la sua lettera.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì, 29 gennaio: Achille amministra i beni di Ludovica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì, 29 gennaio, raccontano che Roberta parlerà alle sue amiche della sua situazione sentimentale.

Dopo la rottura con Federico, Marcello proverà a riavvicinarsi alla Pellegrino, per capire se tra loro ci può essere ancora una speranza di stare insieme. Roberta, però, sembrerà essere tornata innamorata del suo fidanzato. Il giovane Cattaneo leggerà la lettera della ragazza, ma nonostante le parole importanti di Roberta, sembrerà irremovibile sulla decisione di restare da solo. Ludovica, nel frattempo, chiederà al suo fidanzato di amministrare i suoi beni ma Achille Ravasi si farà avanti rivelando che sarà lui ad occuparsi del patrimonio della Brancia.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama del 29 gennaio: Marcello si avvicina a Roberta

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 29 gennaio rivela che nella puntata di mercoledì al grande magazzino ci sarà grande fermento. Vittorio comunicherà alle ragazze la sua intenzione di mettere in cantiere un fotoromanzo e quindi servirà una protagonista che verrà scelta tra loro. Quale sarà la Venere che ricoprirà l'ambito ruolo di attrice?

Marina, che da sempre ha dimostrato di avere la passione della recitazione, molto probabilmente sarà la candidata numero uno. Al Paradiso delle Signore ci sarà anche un'altra novità: Vittorio Conti affiderà a Clelia il compito di selezionare una nuova commessa che prenda il posto di Nicoletta. Gabriella farà il nome di Angela alla Calligaris: la sua coinquilina, da poco disoccupata, potrebbe quindi finalmente trovare un lavoro e pagare l'avvocato per le ricerche del figlio da cui ha dovuto separarsi anni prima.