La soap opera Il Paradiso delle signore, dopo le festività natalizie, è tornata in onda con regolarità su Rai 1 alle ore 15:40. Anche in occasione della giornata dell'Epifania, ovvero, lunedì 6 gennaio, la serie andrà in onda e le anticipazioni sono davvero importanti.

Nel caso specifico vedremo che casa Cattaneo sarà spiazzata da una notizia inaspettata su Federico. Il giovane ha subito un grave incidente nel corso del servizio militare e le sue condizioni potrebbero essere parecchio serie.

Angela, invece, continuerà le ricerche del figlio e la sua storia incuriosirà sempre di più Riccardo.

I due, infatti, finiranno per avvicinarsi sempre di più, al punto da destare molto sconcerto e insofferenza in Ludovica.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore puntata 6 gennaio: l'incidente di Federico

La puntata di lunedì 6 gennaio de Il Paradiso delle signore sarà incentrata, prevalentemente, sulla spiazzante notizia relativa a Federico. Proprio mentre erano in corso i preparativi per il suo rientro, i parenti del giovane riceveranno una notizia molto spiacevole circa le sue condizioni di salute.

Il giovane avrà un brutto incidente. Una volta appresa la situazione, Silvia andrà in panico, mentre Marta e Vittorio si precipiteranno a casa Cattaneo. A causa di questo triste avvenimento, Luciano organizzerà un'improvvisa partenza per Bolzano.

Nel frattempo, al grande magazzino le Veneri saranno tutte riunite per fare l'inventario nel giorno dell'Epifania. Roberta, dal canto suo, non saprà come comportarsi con il suo fidanzato dopo aver appreso dell'incidente. La ragazza, infatti, non è più innamorata di lui, tuttavia, non riuscirà ad abbandonarlo in un momento così difficile per lui. Anche Marcello sarà alquanto impacciato perché non riuscirà a trovare il modo giusto per relazionarsi con la giovane.

Spoiler soap opera: Angela sempre più vicina a Riccardo

Su un altro versante, invece, vedremo che Angela sarà sempre alla ricerca di suo figlio.

La nuova arrivata ha aperto il suo cuore e rivelato i propri segreti solo a Riccardo e il Guarnieri ne è molto felice. Nella puntata di lunedì 6 gennaio del Paradiso delle signore, dunque, vedremo che i due saranno sempre più vicini. A risentire maggiormente di tutta questa situazione sarà, ovviamente, Ludovica, la quale incomincerà a sospettare che tra i due possa essere nato qualcosa di inaspettato ed importante.

Intanto, a casa Cattaneo si continuerà a respirare un clima parecchio teso. Silvia sarà molto preoccupata per suo figlio e il marito Luciano deciderà di mentirle. L'uomo, infatti, non paleserà a sua moglie la gravità delle condizioni delle quali riversa il povero Federico.