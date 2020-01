Le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore relative alla puntata che andrà in onda su Rai 1 giovedì 23 gennaio 2020 rivelano che Achille proseguirà con il suo piano per avere il cuore della bella Adelaide. Il Ravasi approfitterà della delusione della contessa, al corrente del fatto che Umberto ha usato lei e Flavia per mettere le mani sul patrimonio della Brancia.

Nel frattempo, Federico comincerà a sentire la tensione per l'intervento al quale ha deciso di sottoporsi, nonostante sia conscio dei rischi che comporta.

Al suo fianco ci sarà Roberta che per stargli accanto in ospedale prenderà un giorno di riposo dal Paradiso.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Roberta soffre per la decisione di Federico

Non sarà un periodo facile per Roberta e Federico, che dovrà pensare a come affrontare al meglio l'intervento chirurgico alla spina dorsale, unica possibilità per tornare a camminare. Angela invece cercherà un nuovo impiego dopo essersi licenziata dal Circolo. Una decisione che si scoprirà essere motivata dal suo bisogno di stare lontano da Riccardo.

Ludovica ha dunque vinto?

La scelta di Federico di farsi operare dal dottor Faraone non sarà presa bene da Silvia, che temerà per la sorte di figlio. In fondo, forse per lei è meglio averlo in vita piuttosto che rischiare di perderlo per sempre. Nulla però fermerà l'ostinazione del ragazzo.

Il Paradiso delle Signore 4 puntata giovedì 23 gennaio 2020

Le anticipazioni della puntata di giovedì 23 gennaio del Paradiso delle Signore rivelano che Roberta passerà la notte in ospedale con lui, così da confortarlo in questo difficile percorso.

Assonnata, stanca e con uno stato d'animo non certo tranquillo, la giovane tornerà al lavoro la mattina seguente, tentando di distrarsi almeno un po'.

Intanto, continuano i preparativi per l'Expo 61, evento che ha messo in fermento tutto il Grande Magazzino. Purtroppo, le divise scelte da Vittorio e Marta non sono state scelte dalla commissione. La delusione sarà tanta, anche perché si scoprirà che è stato Cosimo a commettere una distrazione così grave da far escludere il progetto.

Prosegue il piano di Achille Ravasi

Nella puntata del Paradiso delle Signore che vedremo su Rai 1 giovedì 23 gennaio, Adelaide riceverà una notizia inaspettata. Dopo il macello combinato da Umberto, Flavia le comunicherà di voler lasciare la città. La contessa capirà le motivazioni della Brancia, ma dovrà stare attenta alle mosse di Achille, deciso a proseguire con le sue macchinazioni volte a farla capitolare.

Infine, Federico si sentirà in ansia per l'imminente intervento alla spina dorsale. Avrà fatto la scelta giusta?